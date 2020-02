Bjørn-Ola Willassen møtte Jahn Teigen mange ganger opp gjennom årene og snakket senest med ham før jul.

– Han var positiv, glad og en gledesspreder som var unik. Han er en man har blitt utrolig glad i, sier Willassen til TV 2.

Startet fanklubb

I 1978 startet ham og kompisen Norges første Jahn Teigen fanklubb, i Bodø. Willassen forteller at de fulgte med på alt det Teigen foretok seg og leste alle nyhetsoppslagene om den folkekjære artisten.

– Vi ble litt gærne. Vi ville være mest mulig lik Teigen, forteller Willassen.

Teigen selv fikk vite om fanklubben. Dette var starten på et vennskap som skulle vare livet ut.

– Han synes det var utrolig gøy. Teigen fikk faktisk medlemsnummer én i fanklubben i Bodø.

Minnene henger på veggen

I stua hjemme i Bodø viser Willassen oss bilder fra de gangene de møttes. Både i Bodø og i Oslo ved flere anledninger.

Det er tydelig Teigens bortgang har satt spor hos Willassen.

«Vil deg nå, du er sliten, hvil din kropp, før din kraft ebber ut», nynner han på, og forteller at «Mil etter mil» var en av favorittsangene.

– Men det er så mange man kan trekke fram. «Min første kjærlighet» er det veldig mange som kjenner seg igjen i. Jeg har grått til «Vakreste som finnes» mange ganger, forteller han.

Saken fortsetter under bildet:

Hjemme har Bjørn-Ola Willassen funnet fram album med bilder der han og Jahn Teigen hadde møttes. Foto: Andreas Dahlmo.

Kom som et sjokk

Teigen var syk de siste årene, og Willassen legger ikke skjul på det.

– Han var sliten. Men uansett kommer et dødsfall som et sjokk.

Videre sier han at Teigen fikk et godt forhold til Bodø.

– For ham var Bodø spesielt. Han sa til meg at han første ordentlige opplevelse av å være rockestjerne var her i Bodø, og det etter Melodi Grand Prix, sier han.

Selv om Teigen fikk null poeng i finalen i 1978, er det ingen som kan si noe på det han har oppnådd.

Saken fortsetter under bildet:

Bjørn-Ola Willassen forteller at Jahn Teigen var en stor inspirator, blant annet ved å være seg selv. Det har betydd mye for Wilassen opp gjennom årene. Foto: Andreas Dahlmo.

– Han gjorde null til gull. Resten er historie, sier Willassen.

– Han var seg selv

Men er det én ting han har lyst til å trekke frem med Teigen, så var det dette:

– Han var seg selv, og mer kan man ikke be om. At Teigen turte å være seg selv 100 prosent har fått veldig mange til å ville tørre det samme. Jeg setter stor pris på at han viste veien med å være seg selv.

– Hvordan vil du minnes Jahn Teigen?

– Jeg ser gjennom bildene jeg har, og den kontakten vi har hatt opp gjennom årene. Jeg minner han med noe av det vakreste vi har, nemlig hjertet.