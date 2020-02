Skal vise video av terrorangrepet

Videoen, som Manshaus selv har filmet med et hjelmkamera, viser moskéangrepet fra 22-åringens perspektiv.

Under rettssaken vil det også legges frem en rekke skriverier som politiet fant hjemme hos Manshaus samme dag som drapet og moskéangrepet skjedde.

Blant beslagene er en daglogg, notater, tegninger og det som i bevisoppgaven omtales som «en plan». I tillegg vil statsadvokat Johan Øverberg legge frem notater som Manshaus har skrevet på cellen i Ila fengsel.

– Jeg ønsker ikke å gå inn og kommentere hvert enkelt bevis nå. Generelt kan jeg si at vi skal redegjøre for de relevante funn som politiet har gjort, sier Øverberg.

Vil forklare seg

Han vil også vise frem innholdet på Manshaus sin MacBook, sammen med en rapport om 22-åringens aktivitet på forumet EndChan, der han varslet om handlingene han skulle begå.

SKJØT SEG INN: Philip Manshaus tok seg inn i Al-Noor Islamic Centre i Bærum der han ble overmannet. Hele eller deler av hendelsesforløpet er fanget på video. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

Manshaus selv har ikke ønsket å forklare seg for politiet siden de innledende avhørene. Hans forsvarer Unni Fries mener likevel at han vil forklare seg for retten. For øvrig har hun ingen kommentar til bevisene aktor vil legge frem.

– Vi arbeider nå med å vurdere hvilke bevis vi eventuelt ønsker å føre i tillegg, sier Fries.

Disse skal vitne

På bevisoppgaven, som TV 2 har fått tilgang til, står navnet til alle vitnene som statsadvokat Øverberg ønsker å føre.

Blant dem er Manshaus' far og moren til avdøde Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17). De møter i retten med hver sin bistandsadvokat.

– Min klient er innstilt på å forklare seg om det hun kjenner til og bidra til å opplyse saken best mulig. I utgangspunktet vil hun også være til stede og følge rettssaken, sier bistandsadvokaten til Ihle-Hansens mor, Elisabeth Hagen.

TV 2 har ikke fått tak i advokat Vibeke Hein Bæra, som representerer Manshaus' far.

Etter å ha skutt seg gjennom hoveddøren til moskeen rettet Manshaus våpen mot tre menn inne i bønnerommet. Mennene fikk overmannet Manshaus, men har status som fornærmet i straffesaken. Også en fjerde mann som var til stede i moskeen, skal vitne i saken.

Tok fars våpen

Når åstedsvitnene er ferdige med sine forklaringer, skal den første politibetjenten som kom til moskeen forklare seg.

Andre politifolk skal forklare seg om de kriminaltekniske undersøkelsene i moskeen og hjemme hos tiltalte.

Da Manshaus skjøt og drepte sin yngre stesøster, var det med en salongrifle. Våpnene han tok med seg til moskeen, var en jaktrifte og et haglegevær. Alle de tre våpnene er undersøkt, og en rapport om funnene vil bli presentert for retten.