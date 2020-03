Reagerer på C-vitaminforbud – ber helseministeren rydde opp: – For meg er dette ubegripelig!

Forrige søndag publiserte TV 2 en sak om at ledelsen i Helse Møre og Romsdal vil stoppe bruken av en omdiskutert C-vitaminbehandling, som leger flere steder i landet mener kan ha en effekt på pasienter med septisk sjokk – kritisk blodforgiftning.

Septisk sjokk er en tilstand med svært høy dødelighet som rammer flere tusen nordmenn hvert år og hele 11 millioner mennesker på verdensbasis, ifølge ferske tall publisert i «The Lancet».

I dokumentarserien «Vårt lille land» fortalte overlege Eivind Hustad Vinjevoll ved Volda sjukehus at de hadde brukt behandlingen ved sykehuset i tre år, og at de opplevde at pasienter med septisk sjokk overlevde i større grad enn før.

Nyheten om at ledelsen ved Helse Møre og Romsdal nå vil stoppe behandlingen har vakt store reaksjoner.

– Uholdbart

En av de som har reagert er tidligere landbruksminister Jon Georg Dale, som selv er fra Volda. Søndag postet han et innlegg på Facebook der han ber helseforetaket rydde opp. I innlegget står det blant annet:

«Dersom andre sjukehus utvidar bruken av dette meiner eg det er uhaldbart at legane i Møre og Romsdal skal måtte forhalde seg dette, i strid med eiga overtyding».

– For meg er dette helt ubegripelig, sier Dale til TV 2.

– Når man ser på dødsstatistikken og de varige skadene på pasienter som rammes av septisk sjokk, burde det være åpenbart. Så lenge dette er en behandling som ikke har kjente bivirkninger for pasientene og heller ikke koster mye, så er det opplagt at dette må den enkelte lege kunne stå fritt til å vurdere. Jeg er opptatt av at hensynet til pasientene skal komme først.

Han reagerer på at handlingsrommet til legene i Møre og Romsdal nå skal innskrenkes gjennom denne instruksen.

– Vi kan ikke ha det slik at leger i Møre og Romsdal skal vegre seg for å gi en behandling de tror kan hjelpe dødssyke pasienter av frykt for føringene gitt av ledelsen, sier han oppgitt.

Ber helseministeren ta grep

Nå har han bedt helseminister Bent Høie rydde opp. I den skriftlige henvendelsen skriver Dale blant annet:

«Vil helse- og omsorgsministeren sjå til at Helse Møre og Romsdal HF foretek ei ny vurdering av sine føringar for helsepersonell si behandling av pasientar med sepsis, slik at legar ved sjukehusa i Møre og Romsdal framleis har like stor fridom til å foreta sjølvstendige val av behandlingsmetode som eksempelvis legar ved Ahus og ved sjukehuset i Førde?»