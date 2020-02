Mercedes er en av mange produsenter som satser stort på elbil om dagen. De har allerede SUV-en EQC ute på markedet. Og mer er på gang.

Allerede inneværende år skal det være klart for nye EQA, i praksis lillebroren til EQC. Og en elbil som kan bli svært spennende.

EQA tar utgangspunkt i populære GLA, som også leveres som ladbar hybrid. Ambisjonen til Mercedes er at EQA skal appellere til de som ønsker seg en kompakt familie-SUV.

Dette vi bli en svært attraktiv nyhet her i Norge. Både fordi det er en kompakt SUV med firehjulsdrift og selvfølgelig fordi den er helelektrisk. En biltype som forventes å stå for mer enn halvparten av bilsalget her hjemme i 2020.

Markedet vokser fort

Vi i Broom så konseptbilen første gang på bilutstillingen i Frankfurt i 2017. Da ble den vist som en tredørs kombi, og mer som en en elektrisk utgave av A-Klasse.

Underveis har det gått rykter om at Mercedes har endret dette til at EQA skulle bli en kompakt SUV. De ryktene kan bildene av EQA på vintertest bekrefte nå.

Overgangen fra kombi til SUV gir mening på flere plan. For det første er markedet for kompakte SUV-er nå det som vokser mest verden over. Denne biltypen er veldig aktuell og tiltrekker seg mange kunder som i dag kjører større biler. Det er også generelt høyere avanse på disse modellene.

Første gangen vi så konseptet var det en kombi. Men nye Mercedes EQA blir en SUV.

Snødekte veier i Sverige

Dessuten er det enklere å få inn batterier i en høyreist bil, i og med at batteripakken ligger lavt i bilen.

Prototypene av EQA utfordres for tiden på snødekte veier i Nord-Sverige der ingeniørene tester alt fra termisk styring av batteriet, til lading i kulden. Ytterligere aspekter er kjøresikkerhet, trekkraft og energigjenvinning på is og snø. Det skriver Mercedes i en pressemelding.

Konseptversjonen ble for øvrig vist med en batteripakke 60 kWt, og rekkevidde på 400 kilometer.

Ryktene sladrer om en rekkevidde på rundt 400 kilometer. Bilen som nå er på test i Sverige kommer senere i år.

Kommer med flere nyheter

Ryktene sier at nye elektriske EQA har to elmotorer plassert på hver sin aksling, noe som betyr permanent firehjulsdrift. Samlet effekt er 270 hk, mens dreiemomentet er på 500 Nm. Det kombinert med firehjulstrekk skal sørge for at 0-100 km/t er unnagjort på rundt 5 sekunder. Dette er enn så lenge ikke bekreftet av Mercedes.

– Med den massive interessen vi opplever rundt EQC og våre ladbare EQ Power-modeller blir det utrolig spennende å følge de elektriske lanseringene på Genève-messen neste uke. Ladbare GLA, og ikke minst oppgraderte E-Klasse som dieselhybrid med firehjulsdrift, er også som skapt for Norge, så vi har mange spennende nyheter framover, sier Kjetil Myhre som er konserndirektør i Mercedes-Benz personbil hos importøren Bertel O. Steen.

Mercedes EQA skal altså komme på markedet i 2020. Noe mer enn det vet vi foreløpig ikke, hverken om selve lanseringen av bilen eller når de første eksemplarene kommer ut på veiene. Men så fort vi vet, skal du også få vite det.

