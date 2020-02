Den 19. desember 2015 badet Longyearbyen i snø etter den voldsomme stormen dagen før.

Familien Morgner/Jochmann, som opprinnelig kommer fra Tyskland, satt på kjøkkenet i Longyearbyen på Svalbard og spiste frokost. Vinden hadde løyet, men temperaturen hadde også steget mye. Plutselig kom snømassene.

– Jeg trodde første det var brøytebilen som kastet snø på rutene våre, men så skjønte vi at det var skred, hele kjøkkenet var fullt av snø, sier Elke Morgner (39).

Malte Jochmann (42) ble kastet rundt, men stod heldigvis oppreist da snøen kom og fikk kroppen over massene.

– Det var helt mørkt og stille, og jeg tenkte at nå er hele familien borte, sier Jochmann.

Wokpanne ble redningen

Snømassene fosset inn på kjøkkenet og begravde familien og døtrene på 2,5 år og åtte uker.

– Babyen ble kastet ut av armene mine da snøen kom, og jeg kunne ikke se henne, men hørte henne gråte, forteller Elke.

En wokpanne med lokk gjorde at de klarte å grave frem babyen og etterhvert toåringen sammen med redningsmannskapene.

– Jeg brukte wokpannen som stod på øverste hylle til å grave frem Elke, og så gravde vi frem babyen før vi begynte å grave etter storejenta vår. Etter 40 minutter fant vi henne under 2,5 meter snø på kjøkkengulvet, forteller mamma Elke.

De to små jentene klarte seg, de var kraftig nedkjølt, men uten alvorlige skader.

To personer døde i skredet i Longyearbyen.

Endret klima

Tirsdag besøkte statsministeren familien og fikk se de tiltakene som er satt i gang for å hindre nye skred.

– Vi må ta høyde for et villere og våtere klima, og at ras og skred kan skje i områder som vi tidligere har opplevd som stabile og ikke rasutsatte. Det kan skje her på Svalbard, men også andre steder i Norge i form av jordras, sier statsminister Erna Solberg til TV 2.

I dag bor familien fremdeles i Longyearbyen, men i skredsikker sone.

– Jeg tror ikke det kommer flere skred, nå er det mye bedre varsling, sier Morgner. Men Lochmann mener det er viktig å ikke glemme hva som skjedde.

– Man vet aldri hva som kan skje. Kanskje om 30 år er dette glemt, så det er viktig å huske på at det har gått ras i Longyearbyen før og at det kan skje igjen, sier han.

– Hvordan går det med jentene deres i dag?

– Det har gått veldig bra og de har det fint. Men det er jo en trishet i dette fordi det ikke gikk så bra med alle. Vi tenker mye på at det er egentlig helt utrolig hvor mye flaks vi hadde, masse små tilfeldigheter gjorde at det gikk bra, sier Morgner til TV 2.