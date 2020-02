Line Verndal viser fram ny kjæreste

– Dette er kjæresten min ja, Halvard Djupvik.

Det forteller en forelsket Verndal når God kveld Norge møter henne på et arrangement i forbindelse med podcasten hennes «Innsiden».

– Finnes det noe annet svar enn at det var kjempefint og vakkert? sier Djupvik om å finne kjærligheten i voksen alder.

Verndal kan avsløre at de to har vært i et forhold i et og halvt år, men har frem til nå valgt å ikke gjøre det så offentlig.

Urettferdig blinddate

De to møttes gjennom felles bekjente på en blinddate, og Djupvik må innrømme at settingen for daten var litt urettferdig.

– Det var en slags blinddate for Line, men ikke for meg. Jeg visste omtrent hvem hun var, sier han.

Verndal på sin side ante ikke hvem denne karen var.

– Det var urettferdig selvfølgelig, men det fungerte! forteller Djupvik.

Verndal sier hun føler det er litt flaks at det har klaffet så bra som det har gjort.

– Jeg tøffa meg

I 2013 ble det kjent at forholdet til regissør Emil Jonsvik (39) var slutt.

Fem år etterpå gikk en ærlig Verndal ut i Se og Hør og innrømmet at hun fort blir skremt av alvorlige forhold og at det var skremmende behagelig å være singel.

– Jeg tøffet meg veldig med at jeg var lykkelig som singel, og når jeg skulle møte han sa jeg at jeg ikke ville ha kjæreste. Det fungerte bra lenge ...

Hun innrømmer at det tok litt tid å stole på noen, og hun hadde noen runder med seg selv.

– Jeg trengte å trygges og han trygga meg veldig. Det er jo drithyggelig å være i et forhold. Å ha noen som bryr seg om hvordan dagen din har vært og som gidder å høre på alt fjaset jeg finner på.

– Høylydt sånn som meg

Før Verndal traff sin utkårede, var ikke utseendet en faktor da hun skulle beskrive drømmemannen. Han måtte derimot ha humoristisk sans og en form for X-faktor.

Og om den nye flammen kan krysse av på det, svarer Verndal følgende:

– Jeg sier så mye rart. Men jo, fornøyd med dette. Han er veldig snill, og det fineste er at vi aldri later som, alt er rett fram hele tiden, forteller hun.

– Hva er det fineste med Line?

– Det fineste med Line er at hun er beinhard og tøff, sier Djupvik.

De har fått høre at de slett ikke er så ulike heller.

– Vi har noen felles bekjente som sier at hun er høylydt sånn som meg, sier Djupvik.

Verndal sier at de også har ganske lik humor.

– Hvis vi har vært på fest, så liker vi å analysere alle vi har møtt for eksempel, også har vi ganske lik oppfatning av hva som skjedde, sier Verndal og ler.