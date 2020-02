Det bekrefter Filip på sin Instagram-konto. Han skriver:

«Møt lille Ellie 💕

Født: 24.02.2020

Status: Skjønnas

PS: Mamma er dødsrå 🤩💪🏼»

Filip og Astrid giftet seg i 2018.

Astrid Mangen Ingebrigtsen, tidl. Cederkvist, har også en bakgrunn som sprinter på friidrettsbanen.

Filip har ikke hatt en rolig periode inn mot fødselen.

VM-bronsevinneren hadde tre løp tidlig i måneden i Düsseldorf, New York og Stockholm.

Det gjorde han fordi han skulle ha mest mulig tid før barnet kom.

Snakket om pappa-rollen

Filip Ingebrigtsen har ikke lagt skjul på at han gleder seg til å bli far, og har ment at det ofte har blitt et ensidig problemfokus på det å kombinere toppidrett med foreldrerollen.

– Jeg legger merke til at veldig mange idrettsutøvere sier de vil vente med barn til etter idrettskarrieren. Men det er også ting som kan påvirke en karriere – at man føler at man hele tiden setter ting på vent. Det kan også ha en negativ påvirkning på prestasjonen. At du går rundt og føler at du ofrer for mye, sa han til TV 2 tidligere i år.

Han tror det å vente med å stifte familie kan ødelegge like mye rent mentalt for en toppidrettsutøver.

– For det første setter du en sluttdato på karrièren din, at du hele tiden går rundt og venter på at du har ting du skal gjøre om ikke så lenge. Nå kan jeg planlegge livet mitt med at jeg skal holde på med dette her så lenge jeg har lyst. Og at jeg kan ha et så "normalt" liv som vanlig utenom idretten.

Støtte fra bestefar

Pappa Gjert var ikke bekymret for Filip Ingebrigtsen praktiske evner som far.

– Filip skifter bleier med én hånd og øynene igjen. Det der bekymrer meg ikke det grann. Ungene mine har skiftet minst dobbelt så mange bleier som meg opp igjennom årene, lo Gjert Ingebrigtsen.