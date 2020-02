To personer er smittet av korona-viruset i Østerrike, det opplyser guvernør Günther Platter i Tyrol ifølge Reuters.

De to personene ligger for tiden isolert på sykehus i Innsbruck. Ifølge avisen Kurrier er de to smittede 24 år gamle.

Begge er italienere som sannsynligvis er smittet i Lombardia i Italia.

I Kroatia er en person bekreftet smittet.

Det er Kroatias statsminister Andrej Plenkovic som opplyser om smittetilfellet der. Pasienten er innlagt på sykehus i Zagreb, og det dreier seg om en yngre mann med mildere symptomer.

Den syke har oppholdt seg i Milano i Italia den siste uken.

TOMT: Universitetet i Milano var tirsdag stengt som følger av korona-viruset. Foto: Ingvild Fjelltveit / TV 2

Viruset sprer seg nå hurtig i Europa. I Italia er syv mennesker bekreftet døde, og over 200 er smittet.

Det utgjør det største utbruddet utenfor Asia.

Flere byer og tettsteder i Lombardia er avstengt, og det er iverksatt strenge sikkerhetstiltak.

Samtidig påpeker myndighetene at det fra mandag morgen til mandag kveld kun ble påvist ti nye tilfeller av smitte, noe som er lavere enn de foregående dagene.

En skole i Norwich holder stengt ut uken etter at flere elever og lærere er syke med influensalignende symptomer etter en skitur til den virusrammede regionen Lombardia. Det skriver Sky News.

