Skulptør Nina Nesje laget statuen av Jahn Teigen som ble avduket på brygga i Tønsberg i 2012.

– Jeg synes det er veldig trist dag. Han var en livsglad mann, sier Nesje til TV 2.

Riktig fremstilling

Nina Nesje ville fremstille Teigen som den komponisten, kunstneren, musikeren og det jordnære mennesket han var.

MINNES: Statuen av Jahn Teigen i Tønsberg med blomster og lys. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Jahn ble kontaktet og det ble spørsmål om hvordan skulpturen av han skulle se ut. Splitthoppet ville han ikke ha, han ville heller fremstilles som en poet å sitte og skrive låter, sier Nina Nesje til TV 2.

Autentisk statue

Nesje har gode minner fra tiden hun jobbet med skulpturen i verkstedet hjemme på Nøtterøy. For henne var det viktig at Jahn Teigen skulle kjenne seg igjen.

– Bordet og klærne han har på seg er autentiske og han var her i verkstedet mitt og satt modell flere ganger. Han var en veldig jordnær og fin fyr å jobbe med, forteller Nesje.

Tre-års prosjekt

Det tok tre år fra ideén om en skulptur av Teigen ble til noe håndfast. Det var viktig å få det til å bli så autentisk som mulig.

– Han ville vise at han drev med tekstformidling. Det var hans forslag at han skulle sitte ved et kafébord på brygga i Tønsberg, avslutter Nesje til TV 2.

Tidligere har Nina Nesje blant annet laget skulpturer av skøyteløper Fred-Anton Maier (på Tønsberg stadion) og skihopper Bjørn Wirkola (i Alta).