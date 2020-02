Da TV 2 omtalte ulykken i juni, kunne Iglesias avsløre at hun hadde fem ribbeinsbrudd og skader på leveren og milten, samt problemer med lungene og store indre blødninger.

I videoen øverst i saken kan du se hvordan TV3-profilen gisper etter luft etter å ha falt av hesten.

Senskader

Den populære programlederen sier at det var noen tøffe måneder etter skaden.

– Jeg hadde skader etter ulykken ganske lenge. Jeg måtte avlyse nesten alt i mange måneder. Jeg skal ikke lyve – det har selvfølgelig vært tungt og mye smerter – men jeg er helt ærlig bare veldig takknemlig for at det gikk så bra. Jeg føler meg heldig og sterk, sier hun, og fortsetter:

BLOD: Iglesias fikk et dren inn i lungen som skulle tømme kroppen for blod, på grunn av de indre blødningene. Foto: Privat

– Vi blir alle utfordret noen ganger, slik er livet. Uansett hva som skjer, så må man jo bare overgi seg. Det gjelder å gjøre det beste ut av det. Jeg har så stor tillit til livets flyt.

Iglesias forteller at helsen er på bedringens vei – og vel så det.

– Det går egentlig veldig bra. Det tok ganske lang tid å komme seg tilbake og jeg har noen senskader, men jeg vil si at jeg er i bedre form nå enn før ulykken.

Tok et valg

Da 37-åringen lå på sykehuset, bestemte hun seg for å gjøre alt i sin makt for å komme i sitt livs beste form etter ulykken. Dette er et valg hun er fornøyd med at hun tok i ettertid.

GODT MOT: Iglesias var ved godt mot inne på sykehuset, til tross for de alvorlige skadene. Foto: Privat

– Jeg bestemte meg for å bruke masse tid på å trene meg i bedre form enn det jeg var før.

Selv om hun snakker åpent om den tøffe tiden etter rideulykken, ønsker hun ikke å se episoden på TV.

– Jeg har ikke tenkt til å se akkurat den delen fordi jeg har lagt hele den ulykken bak meg nå. Det har vært en ganske stor prosess, og jeg har jobbet med meg selv i mange måneder for å bli frisk og komme meg videre.

Iglesias sier hun har lært mye av Farmen-oppholdet, og at hun gleder seg til å se de resterende episodene.

– Jeg gleder meg til å se alle de fine menneskene jeg var der inne med og alle de vakre situasjonene som de kommer til å havne i etter at jeg dro.