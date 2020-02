Du kan ha farlig mat i kjøleskapet ditt

Så hvordan kan du og jeg da vite at et produkt vi har hjemme på eget kjøkken kan være farlig for oss? Er rutinene for informasjon til forbrukerne gode nok?

– Det er jo lagt et regelverk på dette, og i det regelverket så står det at det skal være effektiv og nøyaktig informasjon som skal formidles. Og at man har en plikt til å formidle ut fra omfanget av saken. Så derfor vil det jo måtte gjøres en konkret vurdering av den enkelte sak på hvor bredt vi skal gå ut, sier Terje Sletnes, næringspolitisk direktør i NHO Mat og Drikke.

– Er det godt nok?

Han sier at den gjengse måten å informere forbrukere på, er ved å sende ut pressemelding. Men han understreker at det også benyttes alternative kanaler, som lokalaviser og egne nettsider. I tillegg sier han at en mulighet også er å henge opp varsel i butikk.

– Som regel er det jo da en pressemelding som kanskje eller kanskje ikke blir publisert. Er det godt nok egentlig?

– Våre produsenter og leverandører mener at media er flinke til å plukke opp når de sender ut varsel, og at det er gode interne rutiner på å følge opp disse sakene. Det er det inntrykket vi har, sier Sletnes.

– Ønsker at informasjonen skal nå fram

I fjor sommer ble det tilbaketrukket pistasjnøtter på grunn av funn av aflatoksiner. Nøttene var blant annet solgt i 38 av Kiwis butikker. Kundene som hadde kjøpt nøttene måtte selv oppsøke informasjon på nettstedet Matportalen.

– Vi ønsker at informasjonen skal nå fram til alle som har kjøpt produktene. I dagens mediesituasjon, så er det sjanser for at den type informasjon kan drukne. Sosiale medier og andre digitale flater gir nye muligheter for en mer målrettet kommunikasjon, og vi ser nå på muligheter til om vi kan være med å spre info fra leverandørene, sier kvalitetsdirektør Inge Erlend Næsset i NorgesGruppen.