Anita Skorgan i TV 2-program: - Vi hadde det ubeskrivelig gøy

I 2012 deltok Anita Skorgan i TV 2-programmet «Hver gang vi møtes». I hennes episode ble forholdet til Jahn Teigen et tema rundt bordet. De to var gift fra 1984 til 1987.

– Det var jeg som sjekket opp han, forteller Skorgan.

De hadde truffet hverandre i en privat middag.

– Det var så hyggelig, og jeg tenkte: «det er sjeldent jeg har det så hyggelig». Vi forsto hverandre og hadde masse å snakke om, sier hun i programmet.

Teigen ringte ikke

Men i dagene etterpå så ringte aldri Teigen, så Skorgan måtte selv oppsøke han, og de avtalte å møtes igjen hjemme hos Teigen.

– Jeg gruet meg litt, og gledet meg. Jeg lurte fælt på hva jeg skulle ha på meg. Så ble jeg møtt i døra av en mann med leopardkåpe og tøfler. Da var jeg solgt, ler hun.

Norges Brad og Angelina

De giftet seg i 1984, og bryllupet fikk naturligvis stor oppmerksomhet blant folk og i pressen.

– For meg ble det så overveldende så jeg fikk litt sjokk. Jeg hadde sett for meg et stille og rolig bryllup i god tro, minnes Skorgan.

– Dere var Brad Pitt og Angelina Jolie i Norge, utbryter Marion Ravn til latter rundt bordet, men det er ikke langt fra sannheten.

Jahn Teigen var Norges kanskje største superstjerne, og Anita Skorgan var ikke langt unna hun heller på kvinnesiden.

– Men vi var så forskjellige som artister så vi representerte liksom ytterpunktene. Det var ubeskrivelig gøy en god stund. Vi levde «loppans glade dager», det skal innrømmes. Det var eventyrlig. Så kom det jo en vidunderlig jente ut av det også, sier Skorgan og tenker på deres felles datter Sara.

Sang om bruddet

Men kjærligheten slo til slutt sprekker, og det valgte superstjernene å beskrive med duetten «Adieu».

– Da var vi på vei fra hverandre, det var virkeligheten vi sang om da, sier Skorgan.

Hun forteller at skillet mellom det profesjonelle livet og privatlivet var vanskelig å få øye på noen ganger. De håndterte all medieoppmerksomheten rundt bruddet forskjellig.

– Jeg trakk meg inn i skallet mitt, også lette jeg etter masse feil ved alt. Jahn måtte betale prisen for at jeg trakk meg tilbake. Han var mer fornøyd med oppmerksomheten, for han var en mer utadgående type, forteller Skorgan.

Mottok hat-brev

Hun gikk ikke ut på flere dager, og følte at hun nærmest fikk skylden for bruddet. Hun mottok blant annet hat-brev fra folk som ikke kunne skjønne at hun gikk fra en så kjekk mann.

– Sorg i offentligheten, den er ikke god, konkluderer hun med i «Hver gang vi møtes».