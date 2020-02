Etter å ha vært på hytta i vinterferien er det kanskje mange som merker at de ønsker en liten forandring der. Og det trenger ikke koste gull og grønne skoger å oppdatere hytteinteriøret.

– Akkurat nå så vil jeg si at den store hyttetrenden er å ha mørke, lune farger på både vegger, dører og tak, sier Tone Kroken til God morgen Norge.

Interiørstylisten anbefaler å beise veggene, dører og tak i samme farge da dette gir et moderne og rolig uttrykk.

Oppdater pledd og puter

Et enkelt grep Kroken liker godt, som både er billig og enkelt, er å bytte ut pleddene og putetrekkene på hytta.

Hun anbefaler å få inn nye tekstiler og nye pynteting til bordet.

– Hvis du har en grå sofa på hytta så kan man ta inn en sennepsgul farge på putene, forteller interiørstyliseten.

Kroken synes ikke man skal kaste gamle ting, men heller prøve å prøve å fornye det. Eller så kan man kjøpe litt nytt, og dette vil være med på å løfte det helhetlige bildet.

Interiørstylisten forteller også at det er trendy med planter på hytta. Siden det er vanskelig å holde de i live forteller hun at man burde gå for grønne silkeplanter eller et lite herbarium.

Hyttefølelsen

For at hytta skal beholde hyttefølelsen, og ikke bli for likt hjemmet, liker Kroken å ta inn elementer hun finner i naturen.

– Når jeg går tur finner jeg horn, kongler og fine steiner, og bruker dette til å pynte med.

Interiørstylisten liker at det ikke skal være så fancy på hytta, men heller være en blanding av gammelt og nytt.

Hvis man har gamle gule furuvegger eller furumøbler som man er lei, forteller Kroken at dette er lett å beise.

– På vinterhytter ville jeg brukt mørkegrå eller sort beis, sier Kroken.

I tillegg anbefaler interiørstylisten å bruke veggtepper, da det er lyddempende.

– På en hytte så har man ofte ikke ting på veggen, så da er veggtepper et godt alternativ.

Mer tid og penger

Har man derimot ønsker om å ta større grep for å oppgradere hytta råder Kroken om å investere i et godt gulvteppe eller en myk og god sofa.

– Nå bruker vi hytta litt annerledes enn før. Vi jobber mer fleksibelt. Så det er viktig med et godt kosested, forteller Kroken.

FØR: Peisen på hytta til Vår Staude før de endret det. Foto: Privat ETTER: Peisen på hytta til Vår Staude etter. Foto: Privat

Eller så kan man gjøre som God morgen Norge-programleder Vår Staude og bytte ut peisen på hytta.

– Peis er tingen å gjøre hvis man skal gjøre en større og dyrere endring på hytta, sier interiørstylisten.