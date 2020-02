Stemte mot Sivertsens etterlønn: – Satt meg ned og ristet på hodet

Fiskeriminister Geir-Inge Sivertsen søkte om etterlønn som ordfører i tidligere Lenvik kommune etter at han hadde tiltrådt som statssekretær, og mottok derfor i en periode doble utbetalinger. Dette har Dagbladet avslørt.

Søknaden om etterlønn ble behandlet i kommunestyret i Senja 11. desember. De behandlet også en søknad fra den tidligere ordføreren i Torsken, Fred Ove Flakstad.

Senja-listens seks medlemmer stemte imot. Resten av kommunestyret, 39 medlemmer, stemte for.

– Skjønte at de vedtok lovbrudd

Senja-listens gruppeleder Jasmin Agociv-Nordaas var den eneste som tok ordet fra talerstolen:

– Etter min klare mening kan ikke ettergodtgjørelse forsvares for disse to tidligere ordførerne. De har en jobb å gå til umiddelbart etter endt ordførerperiode. Da vil jeg heller bruke disse pengene på viktige ting for kommunen, som skole, veier og slike ting, sa Agovic-Nordaas.

Nå hevder han overfor TV 2 at han allerede da forstod at kommunestyret handlet i strid med kommuneloven.

– Jeg forstod at kommunestyret vedtok et lovbrudd, sier Agovic-Nordaas til TV 2.

Kommunelovens § 8-6 sier at retten til ettergodtgjøring skal avkortes krone for krone mot annen inntekt.

– Senja-lista var klare og tydelig, og la frem et endringsforslag. Forslaget ble stemt ned og jeg mener fortsatt at vi burde brukt pengene på noe mer fornuftig som barnehager og skoler. Det er ikke samfunnsnyttig å gi dobbelt lønn til gamle ordførere som har smør på brødskiva.

Agovic-Nordaas mener rådmannen og kommunestyret burde tatt en pause i kommunestyremøte og sjekket ut kommuneloven.

KRITISK: Jasmin Agovic-Nordaas sier han forstod at kommunestyret vedtok noe som var i strid med kommuneloven. Foto: Privat

– Jeg var klar over at det skal motregnes og avkortes, og skjønte allerede da at det var et brudd på loven. Jeg satt meg ned og ristet på hodet, og tenkte at «hvis dette blir oppdaget, tror jeg at vi i Senja blir omtalt med negativt fortegn».

– Hvorfor pekte du ikke på kommuneloven i innlegget ditt?

– Jeg var inneforstått med at hele kommunestyret var kjent med loven. Det forutsatte jeg da jeg la frem endringsforslaget. Så har det vist seg at de ikke var klar over loven. En så erfaren politiker som Sivertsen, ordføreren og rådmannen burde visst dette, sier Agovic-Nordaas.

– Sivertsen sier selv han ikke var klar over reglene. Det er bemerkelsesverdig at en politiker med hans erfaring ikke er klar over reglene i en slik ordning når han søker. Hvis han egentlig visste dette, kan man snakke om grådighet og etikk. Men det blir ren spekulasjon, og jeg har lyst å understreke at alle kan gjøre feil, sier kommunepolitikeren.