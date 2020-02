Se video fra da Di María herjet med Manchester United på Old Trafford i 2019 i vinduet over.

– Ángel Di María hater Manchester United. Han har ingen gode minner fra tiden han tilbrakte der.

Det sa PSG-keeper Marcin Bulka da han gjestet den polske YouTube-kanalen Foot Truck, ifølge Daily Mail.

Den polske keeperen skulle sette opp en drømmeellever av spillere han har spilt med. Der fortalte han en historie om hver spiller han valgte.

Ángel Di María (32) ble hentet til Manchester United i 2014 og skulle sammen med David Moyes være med på å ta stafettpinnen videre fra Sir Alex Fergusons regjeringstid.

For rundt 600 millioner ble han tidenes dyreste overgang til Premier League på daværende tidspunkt.

United-supporterne hadde store forventninger til spilleren som fikk tildelt draktnummer syv. Det ikoniske tallet hadde tidligere vært bakpå ryggen til legender som George Best, Eric Cantona, David Beckham og Cristiano Ronaldo.

Ble opphetet stemning da Di María gjestet Old Trafford



Marcin Bulka som ble hentet til PSG i 2019 fra Chelsea hadde mer på lager i intervjuet.

– Når noe som har en tilknytning til Manchester United kommer på TV, så bytter han kanal fort, sa Bulka om argentineren.

Ángel Di María ble tidenes dyreste kjøp til Premier League da han ble hentet fra Real Madrid i 2014.

Di María signerte for fem år med United, men allerede etter én sesong dro han videre til PSG. Da lagene møttes i februar 2019, herjet den tekniske spilleren med gamleklubben. Noe som fikk United-supporterne til å tenne på alle plugger.

32-åringen var sterkt delaktig og stod bak det første målet som Presnel Kimpembe scoret. Etter målet ble Di Maria beskyldt for å ha ropt "f*** off" mot United-supporterne. Det hele toppet seg da det ble kastet en øl-flaske på argentineren da han skulle ta et hjørnespark.

Det var likevel United-supporterne som kunne smile til slutt. Manchester United klarte å vinne returkampen i Paris 3-1 etter overtidsdrama og ta seg videre i Champions League.