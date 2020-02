Akkurat som Toyota gjør med Lexus, har også franske PSA et eget merke som skal operere i premiumsegmentet, nemlig DS.

De har bare vært et frittstående merke i noen få år, derfor er ikke modellporteføljen spesielt stor ennå. Men de er i gang med en offensiv, med nye modeller.

Så langt har vi sett DS 3 og DS 7 Crossback fra nye DS. Nå følger franskmennene opp med en helt ny sedan: DS 9.

Ladbar

Dette blir altså den tredje modellen fra nye DS. Med en lengde på 4,93 meter og en akselavstand på 2,9 meter, snakker vi om en voksen bil.

Som vanlig står design i fokus hos DS. Nye 9 skal bringe tankene tilbake til den legendariske DS-lanseringen i 1955. Blant annet har bilen fått blinklys øverst på C-stolpen slik den første DS-modellen hadde.

I det norske markedet vil DS 9 bli lansert som ladbar hybrid, som bærer navnet DS 9 E-TENSE.

– Vi ser frem til å delta i markedet for luksussedaner. DS 9 vil med kraftige ladbare drivlinjer og 4x4 appellere til kunder som ønsker seg en luksuriøs kjøreopplevelse, sammen med et eksklusivt DS-kundeprogram, sier Thomas Christensen, direktør for DS Automobiles i Norge hos Bertel O. Steen.

DS 9 kommer med Drive Assist som gir selvkjøring på nivå 2.

DS 7: Denne kan gi dem en ny start i Norge

360 hk

Begge motoriseringene har bensinmotor med støtte fra en eller to elektriske motorer. Startmodellen får forhjulsdrift og totalt 225 hestekrefter, mens toppmodellen får en samlet effekt på 360 hestekrefter og firehjulsdrift.

Ombordladeren har en kapasitet på 7,4 kW og gjør at batteriet kan lades på halvannen time med veggboks.

Bensinmotoren er en 1,6-liters turbomotor med 8-trinns automatgirkasse. Helelektrisk toppfart er 135 kilometer i timen og elektrisk rekkevidde er foreløpig oppgitt til mellom 40 og 50 kilometer (WLTP), avhengig av utstyr og modell.

Maksimal regenerering av energi får du ved å velge «brakemode» på girkassen. Denne funksjonen er svært effektiv ved bykjøring. Versjonen med 360 hestekrefter kan også kjøres helelektrisk med firehjulsdrift.

DS 9 er alltid tilgjengelig med firehjulsdrift, uavhengig av batteristatus. Fremdriftsbatteriet har en kapasitet på 11,9 kWt. DS 9 har også funksjonen E-Save som gjør at du kan reservere et bestemt nivå på batteriet til bruk ved bykjøring.

Høy komfort og god materialkvalitet skal prege interiøret på nye DS 9.

Fransk eleganse. Vi har testet nye DS 3 Crossback E-tense

Kjøling og massasje

Kupéen i DS 9 kalles DS Lounge. Det betyr at komforten skal være like god både foran og bak. Loungen er romslig og preges av eksklusive materialer. Blant annet er dashbordet trukket i nappaskinn, taket i alcantara, mens dørhåndtakene er håndsydd i skinn.

I tillegg til eksklusive materialer har baksetet varme, kjøling og massasje. Armlenet mellom baksetepassasjerene har oppbevaringsrom i skinn, USB-porter, knappestyring av baksetefunksjonene og fargestyring av velkomstlys.

Med LED Vision følger det egne lysinnstillinger avhengig om du kjører i by, landevei, motorvei eller tåke.

I likhet med DS 3 Crossback og DS 7 Crossback kommer DS 9 med ytterligere muligheter for individualisering. Med unntak av Performance Line, som har fokus på det sportslige, er de andre inspirasjonene navngitt etter kjente steder i Paris – Bastille, Rivoli og Opera.

Bastille og Rivoli er utstyrt med fullnarvet skinn, mens Performance Line kommer med sort Alcantara. Opera har Art Rubis Nappa skinn med det ikoniske klokkeremsmønsteret i setene. Rattet, inkludert senter, er trukket i skinn. Alt er sydd med perlesøm. BRM-klokke er også på plass.

Her kommer en elbil som vil skille seg ut

Nye DS 9 debuterer på bilmessen i Genève neste uke. Under kan du se flere bilder:

^

Video: Slik kjører Tesla på Autopilot.