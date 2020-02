Hendelsen skjedde på et utested i Nord-Norge i begynnelsen av september i fjor.

Like før klokken 02.30 ble den unge mannen, som har vært med i et norsk reality-program, bedt om å forlate utestedet.

Mannen var så uenig i vekternes vurdering at han skapte «en tilspisset situasjon», ifølge dommen, som Avisa Nordland først omtalte.

Vekterne ble dermed nødt til å legge ham i bakken.

Tiltalte: Et uhell

Idet mannen etterpå ble dratt opp igjen fra bakken, skallet han ned en kvinnelig dørvakt.

Selv hevder realitykjendisen at han «føk inn i N.N. (dørvakten) med hodet først», og at det ikke var med vilje. På grunn av andre vitners forklaringer har retten valgt å se bort fra mannens versjon.

Også politifolk som kom til stedet, har beskrevet mannen som aggressiv.

I tillegg til voldshendelsen er mannen dømt for to tilfeller av ordensforstyrrelse. Årsaken er at han en sen natt i juli i fjor sloss med to menn i løpet av få timer.

Vurderer anke

Under den ene slåsskampen, som et vitne har filmet, tok mannen kvelertak på en annen mann. Senere slåss han med en annen person i en drosjekø.

Sett under ett mener tingretten at mannen skal sone 21 dager i fengsel. Dommerne har blant annet understreket at volden var uprovosert og rettet mot en vekter som kun utførte jobben sin.

– Dommen er ikke i samsvar med hans forklaring, men han tar den til etterretning. Nå vil vi ta stilling til om dommen skal ankes, sier mannens forsvarer, advokat Anders Rydmark, til TV 2.

Siden 2016 har realitydeltakeren begått syv straffbare handlinger, ifølge dommen. Fem av gangene har han blitt ilagt forelegg, mens en hendelse er avgjort ved påtaleunnlatelse og en er henvist til konfliktrådet.