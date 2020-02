– Selv venter jeg med å bestille tur

– Vi har mottatt omtrent 200 henvendelser på de to siste dagene, så det har vært en ganske heftig økning, sier kommunikasjonsrådgiver i Europeisk Reiseforsikring, Andreas Bibow Handeland.

Da koronaviruset først ble oppdaget i Hubei-provinsen i Kina, mottok forsikringsselskapet omtrent 200 henvendelser den første måneden.

– Jeg tror nordmenn kjenner det litt tettere på kroppen når det florerer i Europa. Det blir plutselig mye nærmere, mener han.

Nordmenn bestiller ofte årets ferie i god tid før avreise. Bibow Handeland sier de nå rådfører kunder som har bestilt reiser frem i tid.

– Selv sitter jeg litt på gjerdet med å bestille tur, innrømmer han.

FHI: Ferierende bør følge med

I skrivende stund er det meldt om 80.348 korona-smittede, med 2706 døde. 27.842 er erklært friske.

Overlege ved Folkehelseinstituttet, Siri Helene Hauge, sier at nordmenn selv bør følge med på smitteutviklingen før de legger ut på reise.

FØLG MED: Overlege ved FHI, Siri Helene Hauge sier at ferierende bør følge med på korona-spredningen. Foto:FHI

– Vi fraråder ikke å reise til Nord-Italia, da det kun er Kina som foreløpig har fått reiseråd. Men det blir stadig vanskeligere å reise til steder der hvor smitten ikke har spredt seg.

Tirsdag kom det også frem at flere nordmenn tidligere har oppholdt seg på et hotell på Tenerife i Spania, som nå er i korona-karantene.

– Vi kan ikke utelukke det at smitten har spredt seg i Norge, men vi har heller ingen mistanke om det foreløpig. Vi tester veldig mange fortløpende, sier Hauge.

Overlegen sier at FHI likevel frykter et korona-utbrudd i Norge.

– Vi vil forsøke å stanse smitten her, men vi er forberedt på at vi ikke vil klare å holde det utenom utbrudd også her, der vi både kan få alvorlig syke og dødsfall.

Hauge sammenlikner videre viruset med influensaviruset.

– Dette viruset virker som å være mer smittsomt enn influensaviruset. For influensa har man også vaksiner og legemidler mot viruset, men for korona-viruset har man foreløpig ingen av delene, sier Hauge.

Økonomisk bekymring

De fleste henvendelsene til Europeisk Reiseforsikring skal ha dreid seg om rådgivning, men forsikringsselskapet har også bistått med ombookinger og hjulpet med overnattinger.

– Frykt er ikke godkjent grunn for avbestilling, sier han.

Bibow Handeland forklarer at folk er mer bekymret for det økonomiske, enn å bli smitta.

– Mange av spørsmålene har et økonomisk perspektiv på ting. Blant annet hva man skal gjøre, dersom man blir satt i karantene, forklarer han.