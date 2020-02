– Takk for alt, Jahn! For all moro, sanger og sketsjer vi laget sammen – og for at vi var ordentlige kamerater, skriver komikeren Kim Bård Hansen, bedre kjent som Herodes Falsk på Facebook.

– Du var unik, den beste, ingen kan erstatte deg, verken på scenen eller bak. Du vil alltid være med oss, skriver han videre.

Sammen med Jahn Teigen og Tom Mathisen utgjorde Herodes Falsk på slutten av 1970-tallet og begynnelsen av 1980-tallet humorgruppen Prima Vera, som ga ut seks album, laget film og musikal.

Prima Veras andre plate «Brakara» solgte over 100.000 og var på den tiden en av Norges mest solgte plater.

– Hvil i fred, store mann

Den folkekjære artisten Jahn Teigen sovnet inn på sykehus i Sverige mandag kveld. Han ble 70 år gammel.

Gjennom en karrière som strekker seg over mange tiår har han berørt nordmenn fra flere generasjoner.

På sosiale medier er det nå svært mange som benytter en siste sjanse til å hylle artisten.

TV-profilen og artisten Alex Rosén er blant dem som ønsker å hylle Teigen.

Hvil i fred store mann Jahn Teigen. — Alex Rosén (@rosenalex) February 25, 2020

Tidligere TV 2-profil Davy Wathne skriver at Teigen nærmest er udødelig.

Ingen er uberørt når Jahn Teigen går bort. Det sier mye om en artist at vi alle - absolutt alle - knytter følelser og minner til akkurat ham. Nærmere udødelighet er det ikke mulig for en kunstner å komme. — Davy Wathne (@DavyWathne) February 25, 2020

– Adieu!

Teigen har vært en sentral figur i norsk kulturliv i flere tiår, og har bidratt på svært mange scener.

Kulturminister Abid Raja (V) beskriver Teigen som en nasjonalskatt.

Nasjonalskatten vår har gått bort. Hele Norge hadde et kjært og nært forhold til Jahn Teigen, og musikken hans har satt spor i oss alle. Takk for ditt fantastiske bidrag til norsk kulturliv; du vil savnes. Våre tanker går til hans familien. Hvil i fred! https://t.co/4gW460XAwH — Abid Q. Raja (@abidraja) February 25, 2020 ¨

– «Vi har våre minner, de vil aldri dø. Nå er tiden inne, til å si Adieu.» Hvil i fred Jahn Teigen, skriver en Twitter-bruker.

Låten «Adieu» ble fremført av Teigen og hans tidligere ektefelle Anita Skorgan i 1982. Flere har brukt nettopp låttittelen «Adieu» i sitt siste farvel til Teigen.

– Adieu Jahn! <3 Bilder fra 2010, da Jahn fikk overrekt utmerkelsen Ridder av 1. Klasse av Den kongelige norske St. Olavs Orden på Oseberg kulturhus i Tønsberg, skriver en annen Twitter-bruker.