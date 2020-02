Den tiltalte er i tillegg dømt til å betale 300.000 kroner i erstatning til niesen.

Tiltalen legger til grunn at overgrepene startet i Norge da fornærmede var rundt 10 år gammel.

Tiltalte ble utvist fra Norge høsten 2014, men overgrepene fortsatte i Kosovo i forbindelse med sommerferier 2015 og 2016, samt i vinterferien 2016.

Det opplyser Agder politidistrikt i en pressemelding, tirsdag morgen.

Det er snakk om over 100 voldtekter over en periode på flere år.

Tiltalte ble ved Aust-Agder tingretts kjennelse 19. desember 2017 besluttet pågrepet og det ble sendt ut internasjonal etterlysning etter ham via Interpol. Han ble pågrepet i forbindelse med at han reiste inn i Makedonia 13. november 2018.

12. januar 2019 ble han etter begjæring utlevert til Norge. Han har siden sittet i varetekt i Norge.

Hovedforhandling ble avholdt i Aust-Agder tingrett 27. januar til 29. januar 2020. Tiltalte møtte og erkjente ikke straffeskyld etter tiltalen.

Aktor, statsadvokat Leif Aleksandersen, la ned påstand om at tiltalte dømmes i samsvar med tiltalebeslutningen til fengsel i 9 år, med fradrag for 451 dager for utholdt varetekt.

Forsvarer, advokat Knut Henning Larsen, la ned påstand om at saken avvises, subsidiært at tiltalte frifinnes for straff og erstatningskrav, og atter subsidiært at han ansees på mildeste måte.