– En av de aller største artistene vi har hatt

Anita Hegerland skriver dette i en melding til TV 2 tirsdag formiddag:

«Adieu kjære Jahn, min gode kollega og venn gjennom 50 år. En hedersmann har forlatt oss. Du rørte alles hjerter, du var så inderlig god. Takk for den du var. Vil huske ditt gode smil og blikk, dine herlige ablegøyer og din folkekjære måte å møte alle på. Du var en fargeklatt. Hvil i fred min venn».

Prima Vera-kollega: – Vi hadde det fantastisk moro

– Jeg er sjokkert etter å ha fått nyheten her nede på Gran Canaria og det er veldig trist, sier Tom Mathisen til TV 2.

– Man tenker på alle de gode tingene vi gjorde sammen også på en dag som i dag. Vi hadde det fantastisk moro sammen i Prima Vera, og vi var en energibunt vi tre sammen. Jahn var en fantastisk artist , og det skal mye til for å konkurrere ut ham.

Mathisen beskriver årene de hadde med Prima Vera som uforglemmelige.

– Vi var tre personligheter som utfylte hverandre. Herodes Falsk og jeg besøkte han i Sverige for et år siden i Sverige og da hadde vi mye mimring og latter sammen da, sier Tom Mathisen til TV 2.

Trist dag for mange

Kulturminister Abid Raja (V) trekker frem Teigens mange deltakelser i Melodi Grand Prix, og Spellemannpriser som høydepunkt.

– Jahn Teigen vil leve videre i alle våre minner så lenge vi lever, sier Raja til TV 2.

– Hele Norge har et forhold til Jahn Teigen. Han har gledet oss, underholdt oss, og levert musikk av ekstremt høy kvalitet. Jeg tror det er mange som er triste i dag. Og mine tanker går til hans familie, fortsetter kulturministeren.

– Hvordan vil du beskrive han som artist?

– Han var fargerik, glad, hadde et smittende humør. Jeg har selv møtt ham flere ganger, og vi har alle vært med på hans reise fra vi selv var små barn.

Teigen fikk aldri sett sin egen musikal

Hilde Lyrån har gjennom hele høsten spilt i Jahn Teigen-musikalen på Chat Noir. Hun reagerte med sjokk da God kveld Norge ringte med nyheten tirsdag morgen.

– Nei... Det var en jævlig tøff beskjed å få, sier hun.

Hun forteller at Teigen aldri fikk sett musikalen i høst, fordi han var for syk.

– Det var veldig synd at han aldri fikk sett forestillingen på Chat Noir, men vi følte likevel at han var tett på. Manageren, Trond Lie, kom med hilsninger hele tiden, og vi sendte tilbake. Vi følte liksom at han var med oss i høst. Jahn var jo med i prosessen i forkant, alt var godkjent, og Trond sa at Jahn var veldig stolt av produktet.

Hun forteller også at en stor produksjon filmet de to siste forestillingene, men hun vet ikke om Teigen fikk sett det heller.

– Et fyrverkeri av et menneske

Lyrån minnes med glede sitt første møte med Teigen, som var under den norske MGP-finalen i 1985.

– Jahn skulle fremføre i pausen en medley med tidligere norske bidrag. Han trengte to kvinnelige dansere og jeg fikk være en av dem. Vi delte garderobe og vi hadde det jævlig morsomt sammen. Jahn Teigen var et fyrverkeri av et menneske. Det er et av det hyggeligste og morsomste minnene jeg har med Jahn, minnes Lyrån.

– Vi må ta med oss de gode minnene, han er ett av de største navnene vi har hatt, avslutter hun.

Selv optimister må kaste inn håndkleet, men de har mye moro på veien. Takk for alle gale, ville, herlige og fantastiske stunder med din musikk. Spesielt denne låta.

Den har fått meg opp når jeg har vært nede, om og om og om igjen.

Hvil deg nå, du er sliten

Hvil din kropp før din kraft ebber ut

Vann pipler inn i dine sko

Du vandrer i regnet

Mil etter mil etter mil.. #jahnteigen — Sigrid Moldestad (@SigridMoldestad) February 25, 2020

