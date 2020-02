Totalt 52 mennesker ble skadet. Blant disse er 18 barn, opplyser tysk politi. Syv av ofrene er alvorlig skadet. Det skriver nyhetsbyrået AFP.

– I øyeblikket blir 35 personer fortsatt behandlet på sykehus, mens 17 er utskrevet, opplyser politiet i delstaten Hessen på Twitter.

Hendelsen skjedde i den tyske byen Volkmarsen klokken 14.45, mandag.

– Vi antar at det var en villet handling, sier en talsperson for politiet, men legger til at myndighetene ikke ser noen indikasjoner på at det er et politisk motivert angrep.

Bilen kjørte inn i en folkemengde som gikk i en såkalt Blåmandagsparade, i forbindelse med feiring av fastelavn.

En mann ble pågrepet av politiet på stedet. Ifølge den tyske avisen Bild ligger gjerningspersonen innlagt på sykehus med alvorlige skader.

Politiet skal ikke ha mistanke om at mannen var påvirket av rus. På grunn av hans helsetilstand er han ikke avhørt av politiet enda.

Mandag kveld ble ytterligere en person pågrepet.

Saken oppdateres!