Måtte kaste ungene over autovernet da bilen kom kjørende mot familien

I slutten av forrige uke var familien Mosheim-Lysfjord ute på tur. På grunn av mangel på gang- og sykkelvei, er man nødt til å gå langs et autovern langs fylkesvei 78 i Mosjøen på Helgeland.

Med seg på tur hadde pappa Thor Arne og mamma Kine med seg sine to små barn på henholdsvis tre og syv år. I tillegg er Kine gravid i uke 30.

– På grunn av at det er en farlig strekning går vi på rekke. Thor Arne fremst, jeg bakerst. Vi tar alle hensyn til sikkerheten, da dette er den eneste muligheten vår til å gå her, sier Kine Mosheim-Lysfjord til TV 2.

Det var Helgelendingen som omtalte saken først.

– Så oss ikke

Da familien begynte å gå langs den aktuelle strekningen, kjørte det først to trailere forbi. Begge to ga tydelige tegn om at de så familien ved å bremse og vinke. Få minutter senere kom en liten personbil mot dem.

– Vi ser at bilen ikke sakker ned eller viser tegn til at han ser oss. På denne strekningen er det en liten sving, men sjåføren viser ingen tegn til å følge veien, forteller Kine.

«Nå må han se oss snart», ropte Thor Arne, ifølge Kine. De prøvde å få kontakt med bilisten, men klarte det ikke.

– På instinkt hiver vi ungene over autovernet og klamrer oss inntil autovernet. Jeg kjenner en klump i halsen og holder pusten, sier Kine.

– I siste sekund ser sjåføren oss og gjorde en kjempemanøver. Bilisten bremset opp og kjørte videre. Det er helt tydelig at personen fikk med seg at det var en ekkel opplevelse, sier hun og anslår at bilen var cirka én meter fra familien.

Sinne

I ettertid føler familien på sinne. Både på personen som kjørte bilen, og også på at veien ikke er tilrettelagt for myke trafikanter.

– Tårene kom trillende. Om to måneder går jeg med barnevogn, og hadde jeg hatt det nå ville dette går veldig galt. Ting skjedde så fort, forteller Kine og legger til:

– Etterpå satt vi bare i sofaen som en familie og bare kjente på at var bra det gikk så bra. Det ble en annerledes fredagskveld

Her fant hendelsen sted. Foto: Privat

Familien har valgt å anmelde saken, da de mener sjåføren, en ung mann, så ut til å sitte med mobilen.

– Vi ønsker at folk generelt tenker seg om når man kjører bil. Alt annet kan man gjøre etterpå. Det var snakk om sekunder før det gikk veldig galt, forteller Kine til TV 2.

Retter en pekefinger mot fylket

Hendelsen har også aktualisert familiens og naboenes kamp for gang- og sykkelsti i nærområdet.