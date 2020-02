– Jeg har blitt fryktelig forelsket i et menneske jeg aldri trodde jeg skulle bli forelsket i, sier Hoksrød til TV 2.

I henholdsvis 2014 og 2017 ble Frank Tore Aniksdal og Eunike Hoksrød kjente profiler da de deltok i TV 2-programmet Farmen.

I 2019 gjorde de comeback da de begge deltok i Torpet, da de kjempet om å komme inn igjen på Farmen.

– Utrolig hyggelig

I løpet av deltakelsen utviklet Aniksdal og Hoksrød et nært forhold, og nå bekrefter duoen at de har tatt forholdet et steg videre og blitt kjærester.

– Ja, vi er kjærester og har vært det siden november. Vi har holdt det skjult, noe man gjerne gjør i begynnelsen når alt er nytt, bekrefter Hoksrød.

Det var Se og hør som omtalte forholdet først.

Hun skjønner godt at nyheten kommer som en overraskelse på mange.

– Ja, jeg er litt overrasket selv også. De fleste blir veldig sjokkerte. Jeg vet ikke hva som skjedde, annet enn at jeg liker Frank veldig godt, smiler hun.

Da 41-åringen var med i Farmen 2017 var hun åpen om sin seksuelle legning. Etter å ha vært gift med en mann og fått to barn, møtte hun kona Vibeke.

Vekket oppsikt

TORPETKOS: Eunike og Frank fant tonen på Torpet. FOTO: Alex Iversen, TV 2

De to holdt sammen 17 år, før de gikk hvert til sitt i fjor. Nå har hun altså funnet tonen med en mann igjen.

– Det er jo til å le seg ihjel av. Han er en skikkelig mannemann, men samtidig er han rolig og kjempefølsom, forteller Hoksrød videre.

Aniksdal bor på Jæren mens Hoksrød bor i Tønsberg. Det er ingen hindring foreløpig.

– Vi besøker hverandre så ofte vi kan. Omtrent hver helg. Hvor vi havner etter hvert vet vi ikke. Forholdet er ganske ferskt, så det finner vi ut av, opplyser hun.

Farmen-Frank vekket oppsikt da han entret gården for første gang i 2014. Hans labre arbeidsinnsats, nedlatende kvinnesyn og rasistiske uttalelser ble ikke særlig godt mottatt av de andre deltakerne.

Før han entret Torpet i fjor høst, hevdet Frank at han hadde endret seg.

– Jeg var litt sær. Før ville jeg ikke gå der det var utlendinger. Så jo, jeg har endret meg. Jeg hilser og snakker med dem som jeg snakker med en hvit en, så jeg er høfligere enn jeg var for en del år siden, sa Aniksdal da.