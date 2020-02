Paramount Pictures med Tom Cruise i spissen skulle etter planen spille inn deler av den syvende filmen i rekken om actionhelten Ethan Hunt i Italia de tre neste ukene.

Syv døde

Mandag annonserte produksjonsselskapet at de har valgt å avslutte produksjonen av den nye Mission Impossible-filmen.

Det skriver flere internasjonale medier, deriblant Business Insider.

Nyheten kommer etter at Korona-viruset har spredd seg hurtig i det europeiske landet.

Så langt er syv mennesker bekreftet død, og rundt 200 er smittet. Utbruddet er det største utenfor Asia.

Taper millioner

I en uttalelse skriver Paramount Pictures at de følger rådene til myndighetene i Venesia, og at de har valgt å stoppe produksjonen til hensyn for sikkerheten til skuespillerne og produksjonen.

Produksjonsselskapet besluttet også å utsette den kinesiske premieren av animasjonsfilmen «Sonic the Hedgehog» som var planlagt til fredag denne uken. Kinoer i hele Kina har vært stengt helt siden utbruddet, noe som kan føre til millioner av kroner i tap for produksjonsselskapene.

Den nyeste filmen om James Bond kansellerte også sin planlagte premiere i Beijing, og en påfølgende promoteringsturné.