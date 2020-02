– Vi fikk melding om et pågående innbrudd, så om at det er utløst en brannalarm. Da skjønner vi fort at det er den som har brutt seg inn i huset som har startet brannen, forteller operasjonsleder i Troms politidistrikt Per Arve Aas til TV 2.

Gjerningspersonen, en kvinne i 20-årene, ble raskt tatt hånd om av politiet. Aas bekrefter at gjerningspersonen er en kjenning av politiet.

Det ble raskt klart at det var full fyr i huset. Huset anses som tapt i brannen, og brannvesenet foretar nå en kontrollert nedbrenning.

De to som bodde i huset evakuerte seg selv. To nabohus med totalt fire beboere er også evakuert på grunn av røyk, men det er ikke fare for spredning til disse husene, sier Aas.