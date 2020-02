Sent mandag kveld kom nyheten om at justis- og beredskapsdepartementet har sendt et forslag til endringer i utlendingsforskriften. Endringen innebærer at utlendinger med lang oppholdstid i Norge kan få oppholdstillatelse.

– Å få oppholdstillatelse vil være positivt for den enkelte, som blant annet vil få mulighet til å arbeide og forsørge seg selv, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) til NTB.

Mens høringen pågår, har Mæland instruert utlendingsmyndighetene om å utsette tvangsretur i de aktuelle sakene.

Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim reagerer kraftig på utsettelsen.

– Dette er ikke noe invitasjon til å samarbeide med Frp om viktige innvandringssaker, sier Helgheim til TV 2.

Han sier til TV 2 at det nærmest er en krigserklæring fra Høyre og kaller det et løftebrudd.

– Her begynner Høyre å nærme seg et generelt amnesti for personer som har vært lenge ulovlig i landet, det er en farlig vei å gå. De har tydeligvis bestemt seg for at det er KrF og Venstre som skal legge premissene i innvandringspolitikken. Dersom det er planen, vil det være det samme som å smelle igjen døra for Frp, sier Helgheim.

Ropstad: – Jeg er glad

En 63 år gammel etiopisk kvinne som har bodd i Norge i 18 år, søkte i desember om å få bli i landet under regjeringens nye lovgivning, men ble i forrige uke pågrepet av politiet og hentet til Trandum for utsending, skriver Dagbladet.



Vedtaket gjør at hun slipper å bli tvangsutsendt i påvente av det nye regelverket.

– Jeg er glad for at regjeringen nå stopper utsendelsene av dem som kan omfattes av reglene som kommer, slik at de får mulighet til å bli vurdert for amnesti, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

FORNØYD: KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Carina Johansen

KrF-seier

I Granavolden-plattformen heter det at regjeringen skal «legge til rette for en engangsløsning for eldre, ureturnerbare asylsøkere som har bodd lenger enn 16 år i Norge.»

Helgheim påpeker at Norge har fått på plass returavtale med Etiopia, og sier det betyr at flere ulovlige innvandrere ikke lenger er ureturnerbare.

– De skal derfor ikke omfattes av KrFs engangsløsning, som bare skulle gjelde for ureturnerbare, sier Helgheim.

Han mener Høyre bryter Granavolden-plattformen og lar ulovlige innvandrere som kan returneres få bli.

Det var lenge strid i regjeringen da Frp hadde justisministeren om hvem som skulle havne inn under formuleringen. Til slutt ble de enige om at personer som har vært i Norge i over 16 år, og der alder pluss oppholdstid i løpet av 2021 tilsvarer 65 år, vil kunne få opphold

Det betyr at en person som er 47 år og har vært i Norge i 18 år, vil kunne søke om opphold. Det samme vil en person som er 35 år, men som har vært 30 år i landet.

2021 er satt som grense for å søke, fordi det er da inneværende stortingsperiode utløper.

(TV 2/NTB)