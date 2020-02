– De kan ikke spille slik mot Atlético Madrid

Liverpool vant 3-2 over West Ham mandag kveld. Men det var langt fra plankekjøring.

West Ham tok ledelsen like etter pause, og så farlige ut på kontringer og dødballer mot et uvanlig slurvete Liverpool-forsvar.

På tampen var innbytteren Jarrod Bowen svært nær å sette inn 3-3 da han kom alene med keeper, men ble stoppet av en god Alisson.

– En av de svakeste prestasjonene på Anfield denne sesongen, var McManamans dom etter kampen.

– Et skremmeskudd

Han var en av Liverpools største stjerner på 90-tallet, og var gjest i TV 2s Premier League-studio under kampen mot West Ham.

– Er det urovekkende?

– Nei, det er noe du kan fikse. Det var kanskje litt selvtilfredshet. Jeg vil ikke kalle det arroganse, men det var en kamp der alle trodde at Liverpool skulle vinne 4- eller 5-0, understreker McManaman.

Ekspertkollega Brede Hangeland tror Jürgen Klopps menn kan dra nytte av en svak prestasjon.

– På en merkelig måte kan dette ha vært en perfekt kamp. En vekker, sier Hangeland, og får støtte fra McManaman:

– Jeg tror det. Det var et skremmeskudd. Alle kamper er ikke lette, så nå må de bare få den svake kampen ut av veien, vinne neste kamp og fokusere på Champions League. For du kan ikke spille slik mot Atlético Madrid. Da er du ute, advarer den tidligere Liverpool-stjernen.

Der ligger Liverpool under 0-1 før returoppgjøret på Anfield, som spilles onsdag 11. mars.

– Det er derfor vi sier at du trenger litt flaks i Champions League. Du må holde deg inne i kampen. For spiller du sånn, vil de beste lagene i Europa uten tvil straffe deg, slår han fast.

Tror Klopp nedprioriterer rekordjakt

Med 22 poeng ned til Manchester City og bare elleve kamper igjen å spille, skal det et mirakel til for at Premier League-tittelen ikke blir Liverpools. Derfor mener McManaman at Champions League bør prioriteres, heller enn å jakte på rekorder – som Arsenals «Invincibles», som gikk en hel sesong uten tap.

– Alle ville elsket å bli «invincible», men man må være realistiske. Har du en tøff Champions League-kamp og muligheten til å hvile noen spillere noen dager før, må man ta den fornuftige avgjørelsen, oppfordrer 48-åringen.

Hangeland sier seg enig.

– Det han (Klopp, journ. anm.) garantert vil gjøre nå, er å håndtere Champions League-kampene som finaler. Og kanskje droppe Premier League litt, spår Hangeland.

– Utrolig spennende tid

Liverpool er også med i FA-cupen, hvor en tøff bortekamp mot Chelsea venter. McManaman tror det vil bli vanskelig for Klopps menn å vinne «The Treble», men tror uansett at man ser starten på noe stort i den røde delen av Merseyside.