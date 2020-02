Industriindeksen Dow Jones falt med 3,6 prosent til 27.962,91 poeng. Det var et fall på over 1.000 poeng og den største nedgangen på én handelsdag på over to år.

Teknologitunge Nasdaq gikk ned med 3,7 prosent til 9.221,28 poeng mens den bredere S&P 500-indeksen sank med 3,4 prosent til 3.225,96 poeng.

Børsene på Wall Street fulgte dermed tendensen fra både Asia og Europa, der børsene falt mandag på grunn av frykt for koronaviruset.

