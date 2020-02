– Pastahyllene er helt tomme, hva foregår? spør en innbygger i byen Genoa i Italia.

– Det var ikke engang så ille da 2. verdenskrig brøt ut, sier han, tydelig oppgitt.

Minst 219 personer i Italia er smittet av koronaviruset, mens syv personer er døde.

I Italia er nå 11 byer i regionene Veneto og Lombardia ilagt reiserestriksjoner, og dette er varslet å vare i 14 dager.

Det betyr at ingen kan forlate eller reise til de aktuelle byene, som har over 50.000 innbyggere, uten spesielle reisetillatelser.

Sikkerhetstiltak

Det er også satt i gang en rekke sikkerhetstiltak i hele landet.

TV 2s team i Milano fikk kroppetemperaturen målt på flyplassen før de fikk slippe inn i byen.

I gatene i Milano er det betydelig færre mennesker i gatene, selv om noen fremdeles våger seg ut. Fremdeles er viruset et stykke unna storbyen.

TOMT: Mathyllene begynner å bli tomme i den italienske byen Genoa.

Flere store sports- og kulturarrangement i hele landet er avlyst, og en lang rekke turistattraksjoner er stengt.

– Vi må ta situasjonen svært alvorlig, men vi må ikke få panikk eller la oss villede av feilinformasjon, sier Stella Kyriakides, helsekommisær i EU.

Frykter spredning

Viruset har på verdensbasis allerede smittet flere enn SARS-utbruddet i 2003.

– At viruset nå er spredt til Europa, vil nok gjøre at vi kan få et utbrudd i Norge, men hvor stort dette kan bli, er for tidlig å si, sier Are Berg, overlege hos Folkehelseinstituttet (FHI), til TV 2.

FHI advarer nå mot at sjansen for å bli smittet på reise i andre land i kina er til stede, selv om den fremdeles er lav.

De har ikke gått ut med noe offisielt reiseråd for nordmenn.

– Men det er klart, er man i en av de særlig utsatte gruppene, for eksempel gammel eller har underliggende sykdommer, bør man ta sine forholdsregler, sier Berg.