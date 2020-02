Haaland hylles av legende: – Har ikke vært mange som ham i historien

– Trenger ikke å bekymre seg for skoavtaler eller biler

Med den utrolige målformen har det fulgt en øyeblikkelig berømmelse. Spanske aviser lanserer ham som et mulig stjernekjøp for Real Madrid, og videoen av 19-åringen som løp 60 meter på 6,64 under kampen mot PSG gikk verden rundt. Blant annet.

Med seg på laget har han også Mino Raiola, en av verdens mest kjente fotballagenter.

– Jeg tror det er forskjellen fra da jeg slo gjennom. Nå er søkelyset så mye større. Den første fasen har vært bra. Den neste fasen er det som skjer videre: Vil han forbedre seg? Om to år, vil agenten prøve å få ham til en annen klubb for å få penger ut av det? Forhåpentligvis er faren hans den fornuftige, han er den som vil ta vare på ham og passe på ham som sin sønn, sier McManaman, før han slår fast:

– Det viktigste er at han er glad, spiller på høyeste nivå og scorer mål. Han er 19 år. Hvis han skal bli en superstjerne, trenger han ikke å bekymre seg for penger, økonomi, skoavtaler eller biler. Det vil han ha i massevis. Det viktigste er at han scorer mål og vinner trofeer. Da vil alt annet følge med.