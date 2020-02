Søndag 26. januar omkom ni personer da et helikopter styrtet i California. Ombord i helikopteret var basketballikonet Kobe Bryant (41) og hans datter Gianna Maria-Onore Bryant (13).

Nå har basketstjernens kone, Vanessa Bryant, gått til søksmål mot selskapet som driftet helikopteret.

Det skriver Los Angeles Times.

Nyheten kommer samme dag som hun var til stede på en minneseremoni for Kobe Bryant i Staples Center – hans hjemmebane som spiller for LA Lakers.

HOLDT TALE: Vaness Bryant på minneseremonien mandag. Foto: Frederic J. Brown

27 punkter

Klagen mot helikopterselskapet, som har 27 punkter, hevder blant annet at piloten Ara Zobayan, som også omkom i krasjen, var uaktsom i sin håndtering av flyvemaskinen.

I søksmål hevdes det at «Selskapets brudd på sin plikt og uaktsomhet forårsaket skadene, og at omkomne Kobe Bryant ble drept som et direkte resultat av den uaktsomme oppførselen til Zobayan. Det er Island Express Helicopters er ansvarlig for.»

I saken søker Bryants advokater en uspesifisert erstatningssum, og Zobayan anklages for flere brudd på aktsomhetskravene. Piloten hadde vært Bryants private over lengre tid.

Det var 26. januar at den tragiske ulykken inntraff i Calabasas i California. Basketballstjernen Kobe Bryant og datteren Gianna var sammen med sju andre på vei til en basketballkamp for ungdom da det skjedde.

Alle om bord døde, men en tidlig rapport fra National Transportation Safety fant ingen feil med motoren eller andre mekaniske feil.

Tårevåt tale

Det har vært en tøff tid for Vanessa Bryant etter dødsfallet. På mandag holdt hun en sterk og tårevåt tale der hun beskrev sine store tap:

– Gud visste at de ikke kunne være på den kloden uten hverandre. Han måtte bringe dem hjem sammen.

– Gianna var en fantastisk søt og snill sjel. Hun var en av mine beste venner. Jeg elsket måten hun så opp på meg, mens hun klemte meg. Det var som om hun tok meg helt inn, sa Bryant og la til om sin sjelevenn Kobe:

– Han var kjent som en tøff konkurransemann på basketballbanen, men for meg var han min gode ektemann og den vakre faren til våre barn. Han var alt for meg.

Det var en stjernespekket minnestund i Staples Center. 20.000 var tilstede. Beyoncé åpnet med to sanger, mens Jimmy Kimmel holdt den første talen.

Selvsagt var basketverden godt representert med navn som: Magic Johnson, Shaquille O’Neal, Michael Jordan, Pau Gasol, Kareem Abdul-Jabbar, Tim Duncan, Gregg Popovich, Stephen Curry, James Harden og Russell Westbrook.