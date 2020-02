Tiltalte innrømmet til politiet på stedet at han hadde knivstukket to personer, skriver Bergens Tidende.

37-åringen forklarte i retten mandag at foreldrene ble knivstukket av en ukjent gjerningsmann.

Tiltaltes DNA og ofrenes blod er funnet på to kniver inne i leiligheten i Nattlandsveien. Det ble videre funnet blod fra moren på tiltaltes klær, og blod fra tiltalte på farens klær.

– Ingenting i etterforskningen underbygger at det har vært noen andre i leiligheten. Vi vurderer ikke faktum i denne saken som omtvistet, sa statsadvokat Benedikte Høgset.

Faren forklarte i retten at sønnen slo han i ansiktet da han kom hjem drapsnatten, og at det brøt ut et basketak mellom dem. Han visste ikke at konen var drept før dagen etterpå, skriver NRK.

Utløst av cannabisbruk

Den tiltalte mannen har slitt med psykiske problemer i flere år. Sakkyndige har konkludert med at han var psykotisk da foreldrene ble angrepet. Statsadvokaten vil be om at mannen dømmes til tvungent psykisk helsevern.

37-åringen lider av paranoid schizofreni, som man antar er utløst av cannabisbruk, opplyser Høgset.

Hun la fram at familie, Nav, naboer og venner har varslet om trusler og utagerende oppførsel et titalls ganger. Familien henvendte seg til politiet bare dager før drapet. En ambulanse pratet da med tiltalte utenfor boligblokken i en time, før han fikk gå inn i leiligheten igjen.

Åpnet tilsyn mot Helse Bergen

Fylkeslegen har åpnet tilsynssak mot Helse Bergen i november i fjor, for å undersøke om den tiltalte fikk forsvarlig helsehjelp i tiden før drapet, ifølge NRK.

Den tiltaltes mor (63) ble funnet knivdrept på soverommet i leiligheten. Hun døde av forblødning etter at hun fikk påført «en stor mengde» knivstikk flere steder på kroppen.

Faren (60) ble påført knivstikk i ryggen og brystet. Han ble funnet hardt skadd på fortauet utenfor boligblokken av en politipatrulje som tilfeldig kom forbi.

Det er satt av tre dager til rettssaken, som går fra mandag til onsdag.

