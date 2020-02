Se Chelsea-Bayern München kl. 20.00 på TV 2 Sport 1 og tv2sumo.no.

Tirsdag kveld møtes Chelsea og Bayern München, to lag som også møttes i Champions League-finalen 2012. Den gangen vant Chelsea etter at Didier Drogba headet inn en utligning i det 88. minuttet, og Chelsea vant straffekonkurransen. Dagens manager Frank Lampard var blant de som scoret på straffe for de blå fra London.

Utenfor Stamford Bridge møter vi en haug av folk som på ingen måte har glemt den kvelden i 2012. Totalt var det fem personer som fortalte oss at:

– Det var den beste dagen i mitt liv!

En annen eldre herre var klar på at det også var den aller største seieren i klubbens historie.

VINNER: Spilleren Frank Lampard med Champions League-troféet. Nå er han manager. Foto: Matt Dunham

Bayern i sørvest-London

Bare litt lenger ned i gata var stemningen en helt annen. For om du følger veien som går langs Stamford Bridge i en ti minutters tid, dukker det opp et lokale som ligner mer på noe fra Bayern enn London: Octoberfest Pub.

– Vi er veldig, veldig heldige, vi har en bayersk pub i sørvest-London, i Fulham. Det blir ikke så mye bedre enn det, lo Susanne More i Bayern Munich UK.

Den engelske supporterklubben til Bayern München holder nemlig til kort vei fra Chelseas hjemmebane. Der samles folk fra hele Europa, blant dem formannen i supporterklubben, engelske Paul Yates. Han falt for en tysk klubb, til tross for mange storklubber i hjemlandet.

SKUFFELSE: Lucio og Oliver Kahn. Foto: Alastair Grant

– De bryr seg om supporterne sine, og det er det som er viktig for meg. Du føler deg som en del av noe, ikke som en i en dyrehage som ser på noen dyr, forklarte han.

Traumer

I Bayern Munich UK har de heller ikke glemt kampen mot Chelsea i 2012, men minnene er ikke like gode.

– Det var ille, tror ingen ønsker å huske det, sa en av medlemmene i Bayerns supporterklubb. Mens en annen bare lo spørsmålet vekk og forklarte at det sånn hun takler traumer.

Noen av traumene ble vasket vekk allerede året etter, da Bayern kom til Champions League-finalen på Wembley og slo Jürgen Klopps Borussia Dortmund 2-1, etter et mål i 89. minutt av Arjen Robben. Og siden har de fortsatt å trives i London. De har slått Arsenal 3 av de 4 siste gangene de har møtt dem i byen, senest vant de 5-1 i 2017. Og sånt sent som i oktober møtte de Tottenham i Nord-London, og vant 7-2.

Så det er kanskje ikke helt uten grunn at Bayern Munich UK sin Susanne More er optimist foran møtet med Chelsea tirsdag kveld.

– Chelsea bør være på vakt denne gangen. Det vil bli annerledes, sa hun og smilte.