En mann i 50-årene må møte i Sogn og Fjordane tingrett tirsdag, tiltalt for uaktsomt drap på to personer.

Det var Anne Elise Sæthre (63) og Marit Johanne Røed Sundal (57) som tredje juledag 2018, ved 21-tiden, var ute og gikk en kveldstur i Kjølsdalen.

Ved 21-tiden ble de to venninnene påkjørt på fortauet langs riksvei 15 ved Kjølsdalen, mellom Nordfjordeid og Måløy i Eid kommune i Nordfjord.

Mannen i 50-årene satt bak rattet på bilen som traff dem. Han ble lettere skadd etter hendelsen, og ble sendt til sykehus for behandling og for å ta blodprøver.

De to kvinnene ble erklært døde på stedet.

Tiltale

Mannen er tiltalt for uaktsomt drap, farlig kjøring, kjøring i ruspåvirket tilstand og bruk av narkotika.

Ifølge påtalemyndigheten var han påvirket av amfetamin og klonazepam da han sovnet bak rattet, noe som førte til at han kjørte av veien og traff kvinnene.

Mannens forsvarer, Oscar Ihlebæk, sier mannen ikke erkjenner straffskyld etter tiltalen.

– Det er på det rene at det var han som kjørte bilen og forvoldte denne ulykken, men han erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen. Hva som er hans forklaring på det som skjedde, vil komme fram under rettssaken, sier han til TV 2.

PÅKJØRT: De to kvinnene ble kjørt ned på fortauet ved riksvei 15 ved Kjølsdalen. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Krevende

Forsvareren sier hans klient er i en svært krevende situasjon.

– Tiden etter ulykken har vært krevende. Han har hatt en forferdelig periode, hvor han naturlig nok kjenner på det at han bærer på ansvaret for at to personer døde. Han har tenkt på familien og det han har forårsaket, sier Ihlebæk.

TV 2 har vært i kontakt med bistandsadvokatene til de to familiene, men de ønsker ikke uttale seg før rettssaken starter.

Like etter at ulykken skjedde, snakket TV 2 med de som var først på stedet etter hendelsen.

De sa da at den tiltalte mannen forklarte at han hadde sovnet bak rattet.

– Han sa «jeg sovnet, jeg sovnet». Han var helt fra seg, sier Berit Johnsen, som var blant de første på stedet etter ulykken.

Hele lokalsamfunnet var i sjokk og sorg etter ulykken.

Det er satt av fire dager til rettssaken i Sogn og Fjordane tingrett.