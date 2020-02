Det skriver Nasa på sin twitterprofil.

Hun var den første fargede, kvinnelige ingeniøren hos Nasa.

Johnsons liv var inspirasjonskilden til Hollywood-filmen «Hidden Figures», som kom i 2017. Hennes arbeid hadde frem til da ikke blitt mye omtalt.

Foregangsperson

Filmen portretterer Johnson arbeid da Nasa fortsatt var segregert. Johnson og arbeidslaget med kvinnelige, afroamerikanske dataingeniører bidro sterkt til at Nasas første bemannede romferd ble gjennomført med suksess.

Katherine G. Johnson er kjent for å ha vært en av hjernene bak den første vellykkede oppskytingen av romfartøyet som fraktet en amerikansk astronaut ut i verdensrommet.

I 2016 ble Johnson hedret av Barack Obama for sitt arbeid med presidentens «Medal of Freedom». Hun har også blitt kåret til en av de 100 mest innflytelsesrike kvinnene verden over av BBC.

Matematikeren var en pioner på sitt felt. Som dataanalytiker for Nasa regnet hun ut banen til «Mercury-Redstone 3s» romferd i 1961. Det var den første vellykkede bemannede romferden til Nasa.

Johnson jobbet for NACA, som var forløperen til Nasa i begynnelsen, i en kvinnegruppe som utførte matematiske utregninger.

Johnson utmerket seg raskt som en usedvanlig kompetent matematiker, og hun ble plukket opp av ny avdeling, som fra før av kun hadde hvite, mannlige ansatte. Der ble hun den første personen med afroamerikansk bakgrunn, samt første kvinne.

En amerikansk helt

NASA-administrator Jim Bridenstine omtaler Johnson som en ekte amerikansk helt i en uttalelse fra NASA.

«Johnson bidro til at vår nasjon sprengte grenser innenfor romfart. Hun banet vei for kvinner og fargede innen romfart. Nasa vil aldri glemme Johnsons mot og lederevner. Uten henne kunne vi aldri ha nådd de milepælene vi har gjort.» skriver han.