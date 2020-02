England fraråder headinger. Det vil de ikke gjøre i Norge

– Vi er med på føre-var-prinsippet, men forskning som vi og andre har gjennomført viser at det heades svært sjelden i kamp. På trening, derimot, kan det heades mye i enkelte heade-øvelser på trening. Og det bør nok begrenses når barna er under tolv år, påpeker Andersen.

Thor Einar Andersen er tidligere lege for det norske fotballandslaget. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Han understreker imidlertid at det ikke er forskning som beviser en klar sammenheng mellom headinger i barnefotball og hodeskader senere i livet. Fra NFF er det i flere år blitt anbefalt bruk av lettballer i barnefotballen, noe Andersen ser på som mer hensiktsmessig enn et totalforbud mot heading.

– Da vil de gjentatte støtene mot hodet bli betydelig lettere, samtidig som det øves på riktig headeteknikk og trening av nakkemuskulatur, understreker han.

Mørketall

Truls Straume-Næsheim, lege ved Senter for idrettsskadeforskning, har forsket på hodeskader i fotball. Han er enig i at det ikke er et skrikende behov for slike retningslinjer i Norge.

– Særlig med tanke på at skaderisikoen er mye høyere i kamp enn trening, sier Straume-Næsheim.

Han forklarer at den største risikoen for skader ikke er headingen i seg selv, men duellene som hører med.

– Prinsippet er jeg med på, at man skal forebygge at man får smeller mot hodet. Men så lenge man er under tolv år, tenker jeg at effekten er lav da duell- og nikkefrekvensen er svært lav for denne aldersgruppen. Det er nok for eldre, når man bikker inn på ungdomsskolen, at det blir mer nikking og dueller, forklarer Straume-Næsheim.

– Argumentet for er at hjernerystelse hos barn kan være vanskeligere å avdekke, og kan gjerne plage en litt lenger. Det er nok det som er tankegrunnlaget bak. Og barn er dårligere til å rapportere symptomer for hjernerystelse. Det er vanskeligere å sette ord på. Hjernerystelsefrekvensen er ganske lav i den gruppen, men usikkerheten er mørketall fordi de er dårligere til å rapportere, fortsetter han.