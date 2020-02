Lederen for Verdens helseorganisasjon (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus sier verden må forberede seg på en pandemi.

Han mener virusutbruddene i Iran, Italia og Sør-Korea er svært bekymringsfulle.

I Italia er seks personer døde og minst 219 smittet. Også i Iran stiger tallet på smittede og døde. Det offisielle tallet på smittede er 60, og det offisielle tallet på døde er tolv.

– At det er et såpass stort utbrudd i Italia, det øker sannsynligheten for at det kan komme til Norge, sier are Berg, overlege ved Folkehelseinstituttet, til TV 2.

Han mener det foreløpig ikke er noen grunn til å avlyse reiser til Italia.

– Det er vanskelig å komme med et reiseråd om å ikke reise til Italia nå, men er man i en særlig utsatt gruppe kan man jo tenke seg om en ekstra gang, sier Berg.

Berg sier bruken av ansiktsmasker mot koronaviruset er svært begrenset.

– I verste fall øker det sjansen for smitte, fordi man tar med på munnen, sier han.

I Sør-Korea er 833 personer nå registrert smittet av viruset. Tallet er det høyeste utenfor Kina, og totalt åtte mennesker er så langt døde i landet.

