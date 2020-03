Vil tydeliggjøre reglene etter at politisjef ble påspandert luksushotell i Djibouti

– Det er sånn at vi har et statlig reiseregulativ hvor hovedregelen er at man betaler reisene selv, så er det noen unntak fra det, men det er hovedregelen, fastslår justisminister Monica Mæland.

Hun vil ha en gjennomgang av politiets rutiner, og ber Politidirektoratet (POD) komme med forslag om endringer i reglene etter PU-sjefens reise til Djibouti.

–Viktig gjest

Olafsen takket ja til at den djiboutiske politigeneralen betalte oppholdet på luksushotellet Djibouti Palace Kempinski under et tre dager langt besøk i Djibouti i oktober i fjor.

– Jeg vet ikke akkurat hva suiten het, men det var et stort rom, en stue og et arbeidsrom hvor vi hadde noen møter. Jeg oppfattet det som et signal om at jeg var en viktig gjest som de ønsket å investere i, fortalte han til TV 2.

Da TV 2 gjennomgikk reiseregningene for turen viste det seg at djiboutiske myndigheter hadde betalt både hotell og alle måltider for Olafsen og to andre i den norske politidelegasjonen under det tre dager lange oppholdet.

– Jeg må si at jeg tenkte ikke så mye over det. Jeg hadde med meg vanlig bankkort på vanlig måte, og fikk beskjed om at denne gangen skulle jeg ikke trekke det kortet, kommenterte PU-sjefen.

Vil sikre uavhengighet

Etter at SVs justispolitiske talsmann Petter Eide stilte spørsmål til justisminister Monica Mæland om reglene for betaling av politiets opphold i utlandet, tok Mæland i sin tur opp vurderingen i den konkrete saken med Politidirektoratet.

Justisministeren er fornøyd med at POD nå vil gjennomgå Olafsens reise, og tydeliggjøre reglene for opphold i utlandet.

– Ja, det er åpenbart grunnlag for det, basert på denne saken, så det synes jeg er bra at de både gjennomgår, og at de kommer med forslag til endringer.

– Gir det feil signal at PU-sjefen lot et annet land betale?

– Jeg vil ikke kommentere den konkrete saken, for den gjennomgår man nå, og det synes jeg er bra, og er det grunnlag for å gjøre endringer i dette regulativet, så gjøre vi det, sier Mæland til TV 2.

– Hvorfor er det viktig at politiet betaler selv?

– Det er jo viktig for å sikre uavhengighet, og for at de ikke mottar ytelse de ikke skal.

– Kan vi ha full tillit til at politiet er uavhengig?

– Ja, det mener jeg vi kan, og jeg har ikke grunnlag for å mene noe annet, og nå går jo også politiet gjennom denne saken, og det synes jeg er bra, sier justisministeren.