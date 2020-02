Arbeiderpartiet har krevd svar fra Erna Solberg, etter at Dagbladet avslørte at fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) mottok dobbelt lønn i flere måneder etter at han ble statssekretær i regjeringen fra 4. februar.

Sivertsen søkte om etterlønn som ordfører i tidligere Lenvik kommune etter at han hadde tiltrådt som startssekretær, og mottok derfor i en periode doble utbetalinger.

Samtidig har VG mandag meldt at fiskeriministeren mottok 27.000 kroner i lønn fra Troms og Finnmark fylkeskommune uten å ha deltatt i et eneste møte. Dette skal også ha vært i perioden etter at han ble statssekretær.

Må rydde opp

Statsminister Erna Solberg sier til TV 2 at det nå er viktig at Sivertsen rydder opp.

– Han må rydde opp i det som eventuelt har vært feil, blant annet knyttet til etterlønnen hans, sier Solberg.

Sivertsen er mandag på Senja for å sammen med kommunen ordne opp i situasjonen.

Flere er kritiske til Sivertsens dømmekraft etter hendelsen.

– Nå skal han få lov til å rydde opp sammen med kommunen, og jeg har full tiltro til at han kan være en god fiskeriminister for Norge videre, sier Solberg.

– Har du tillit til fiskeriministeren?

– Det er ikke lurt å søke etterlønn når du er i full jobb, for dette er en ordning som er laget for å hjelpe i tiden etter at man har sluttet i en jobb, sier statsminister Erna Solberg.

– Hvorfor er det forskjell på fiskeriministeren og de som er blitt dømt i lignende saker, for eksempel i NAV-systemet?



– Det er ikke forskjell på folk, alle skal følge regelverket som gjelder, og det derfor han nå må rydde opp i denne saken sammen med kommunen, sier Solberg.

Anmeldt

Sivertsen selv har uttalt at han i den aktuelle perioden jobbet fult både for Lenvik kommune og som statssekretær.

– Vi var midt i en relativt heftig innspurt med sammenslåing av fire kommuner, og jeg var nødt til å holde den kursen videre slik at vi fikk avsluttet prosessene som pågikk, forklarte han.

Rød ungdom har mandag politianmeldt fiskeriministeren for bedrageri i forbindelse med saken.

Samtidig har flere spurt seg hvorvidt fiskeriministeren kan ha regjeringens tillit.

– Min personlige vurdering ut fra det som er kjent så langt, er at han har betydelig svekket tillit. Så må vi vurdere det bildet som parti når vi har fått svar på våre spørsmål. Da må vi vurdere hvordan vi tilnærmer oss dette, sier Terje Aasland, stortingsrepresentant for Ap til NTB.

Ap har mandag sendt en rekke spørsmål til statsministeren om saken.