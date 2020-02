Se situasjonen Robertson angrer på i vinduet øverst!

Den 25 år gamle skotten har gjort seg til en av mange favoritter blant Liverpool-supporterne.

Ikke bare på grunn av fotballferdighetene, men også den noe bøllete væremåten på banen.

– Når folk fremhever at jeg gjør det, irriterer det meg litt. Når jeg legger opp, vil jeg ikke at folk skal huske meg for det, sier Robertson i et lengre intervju med den britiske avisen Daily Mail.

Mandag fra kl. 20.15: Se Liverpool-West Ham på TV 2 Sport Premium eller Sumo!

Der snakker Liverpool-stjernen om flere episoder som har gått rundene i sosiale medier det siste året.

Andy Robertson er en av nøkkelspillerne på Liverpool-laget som stormer mot Premier League-tittelen. Foto: Carl Recine

Én av dem er fra Merseyside-derbyet i desember. Robertson falt oppå Evertons Tom Davies etter en tett duell. Davies så ut til å bli svært irritert, og Robertson svarte ved å reise seg opp og le tett opptil motstanderen.

En annen er fra den mirakuløse snuoperasjonen mot Barcelona i mai i fjor. Robertson hang på Lionel Messi, før Fabinho gikk inn i en knallhard takling på Barcelona-stjernen fra siden.

Både Robertson og Messi gikk overende. Mens Barcelona-stjernen satt på gresset og ropte på frispark, ga Robertson ham en dytt i bakhodet før han løp videre.

Liverpool-backen forklarer at han vanligvis ikke angrer på slike episoder. Men det finnes unntak.

– Jeg ser tilbake på den situasjonen med Messi som noe jeg angrer på. Jeg liker ikke å se det. Da jeg så det etterpå, ble jeg veldig skuffet, forteller skotten.

Se situasjonen i vinduet øverst!

Han legger til grunn at nerven i kampen spilte inn, og understreker at han ikke hadde noen baktanker da han dyttet argentineren.

– Å gjøre det mot tidenes beste spiller ... jeg har utelukkende respekt for ham og Barcelona, men vi gikk inn i den kampen med innstillingen om at vi trengte et mirakel og noe spesielt. Hvis den lille tingen stoppet verdens beste spiller fra å spille på sitt beste ... men jeg angrer. Det er ikke min personlighet, slår han fast.

Mandag kveld møter Andy Robertson og Liverpool West Ham i Premier League. Den kampen kan du se på TV 2 Sport Premium eller Sumo fra kl. 20.15.