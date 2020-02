Hytteeierne får se hva Tid for hjem har gjort: – Kunne ikke tenkt oss til noe sånt!

– Men vi har jo filosofert over om rommet er blitt et kjøkken med stue, eller ei stue med kjøkken. Uansett, så passer dette utmerket for oss. Nå gleder vi oss til 1. mai. Det er en tradisjonell start på sommersesongen, sier hun.

ETTER: Familien setter pris på de lyse fargene. Foto: Pandora Film / TV 2

Programleder Kjerstis fortelling fra oppussingen

Hytter er noe av det kjekkeste vi gjør i Tid for hjem. Der finner vi rom som skal brukes for å få overskudd, til å kose seg og være sosial. Plassen er mindre enn i en permanent bolig, og det gir spennende utfordringer. Man må rett og slett være litt smart.

I dette tilfellet var kjøkkenet det som først og fremst måtte forbedres, noe som ville påvirke hele romløsningen.

Designer Jons sosiale plan

Jon Eliasson ser for seg det sosiale rommet: Der man samles ved kjøkkenbenken for å tilberede mat, og der man tilbringer mange timer rundt et lystig spisebord. Et sted å invitere masse venner, og der ingen skal stå på et lite kott for å lage mat eller vaske opp.

Derfor var det ned med veggen mellom tidligere kjøkken og stue. Han vil gi kjøkkenet en stor og sentral plass i det nye større rommet, langs hele langveggen, slik at der blir plass til alt man trenger.

ETTER: Hytta har fått et stort kjøkken. Foto: Pandora Film / TV 2

Eik og terrakotta

For å skape sammenheng mellom kjøkken og stue, velges eik som gjennomgående materiale. For at det ikke skal bli flatt og kjedelig, velges terrakottafargede fliser til hele langveggen og rundt peisen. Diverse andre gjenstander får også denne varme fargen.

Vegger og tak

Vi river veggen mellom kjøkken og stue og går i gang med å plate vegger og skråtak. Plater av kryssfiner med eikefiner blir montert, og alle skjøter blir skjult med listverk. Rundt dørene blir listverket erstattet med karmer og hyller slik at dørene rammes inn. Hyllene blir fine steder å plassere typiske hyttegjenstander.

Vi legger også et nytt parkettgulv i eik. For å beholde den fine lyse fargen på eiken, blir vegger, tak og møbler behandlet med hvitpigmentert interiørbeis.

ETTER: Hytta har varme farger fra de terrakottafargede flisene. Foto: Pandora Film / TV 2

Kjøkkenet

Det blir en lang benk på nesten hele langveggen. Overskapene har ulike størrelser, og de er tilpasset de smale vinduene som er der fra før. I tillegg til den lange benken, lager vi også en kjøkkenøy. Her skal det nemlig være kjekt å lage mat sammen.

Benkeplaten er lys grå og lett å holde ren. En stor vask blitt montert, og kjøkkenet blir ellers utstyrt med oppvaskmaskin, kjøleskap i benkehøyde, koketopp, stekeovn og ventilator.

Møbelproduksjon

Vi lager faktisk alt utenom spisestolene denne gangen. Det store spisebordet har vår flinke snekker Rune laget. Det er et skikkelig stort og solid bord i heltre eik.

Sittebenkene rundt spisebordet tar Andreas seg av. De er bygget i eikefiner med pianohengslede lokk, slik at det er masse oppbevaringsplass i benkene.

ETTER: Et stort spisebord i eik gir plass til mange gjester. Foto: Pandora Film / TV 2

Runde former

Både benken ved spisebordet og sofaen er laget på samme måte, og begge skal ha runde avslutninger. For å få det til, sager Andreas flere spor på baksiden av en eikefinerplate. Det gjør at den til slutt kan bøyes. Disse selvlagde, bøybare platene blir til slutt montert på runde «spikerslag» som Andreas har laget til.

ETTER: Ny peis. Foto: Pandora Film/TV 2

Peisen

Den gamle peisen var ganske stor, og det tok lang tid før den ga særlig varme til rommet. Vi bygger derfor en ny som blir som en del av kjøkkenet. Innsatsen med glass kommer i benkehøyde, og murer Trond lager også et rom under innsatsen med plass for ved. Alt kles med terrakottaflisene.

Belysning

I taket monterer Edward en skinne med hvite spotter. Belysningen blir ellers supplert med fire takpendler i to ulike utførelser. To over kjøkkenøyen og to over spisebordet. De sorte ledningene til disse blir ikke forsøkt skjult, men får danne fine linjer på sin vei til strømuttaket.

Under overskapene og i kjøkkenviften er det arbeidslys til kjøkkenbenken, og rommet får ellers noen søte flyttbare smålamper som er batteridrevne.

ETTER: Nye lamper. Foto: Pandora Film/TV 2

Møblering

De innkjøpte spisestolene har seter i cognacfarget skinn, så derfor får vi også laget sitteputer til sittebenken i samme materiale. Møbeltapetsereren lager dem på mål fra oss, og for at de skal holde fasongen, har de også strategisk plasserte knapper. Sofaen får puter i lyst linstoff.

Hytteputer

Alle hytter har hytteputer, og de fleste av dem er broderte. Jeg finner derfor fram ullgarn og stor nål, og jeg går i gang med ukesoppdraget hyttepute. Store sting og garn i ulike terrakottafarger dekker til slutt forsiden på en 50 x 50 cm pute.

Jeg innrømmer at det tok litt lengre tid å lage den enn det jeg hadde beregnet. Resterende puter blir derfor mye enklere, med grovt striestoff med påsydde striper i samme terrakottafargede garn, samt noe grønt. Uansett trivelig arbeid!

ETTER: Hytteputer laget av grovt striestoff og ullgarn. Foto: Pandora Film / TV 2

Begeistring

Veldig kjekt å få hytteeierne hjem, og veldig kjekt med positiv reaksjon! Man vet jo aldri helt sikkert om de kommer til å like resultatet. Her hadde vi tatt klare valg om stort kjøkken og kraftig terrakottafarge på kjøkkenvegg, og heldigvis gikk det bra.

Vi ønsker dem masse fint vær og en fantastisk hyttesesong 2020.

Takk for oss.

Kjersti