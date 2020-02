– Jeg pissa piggtråd i et halvt år uten å ha klamydia

Landslagskapteinen mistet håndball-EM, men nå ser han frem mot OL-kvalifiseringen i vår og forhåpentligvis et OL til sommeren.

– Jeg fikk spille 60 minutter for 2.divisjonslaget til Skjern på søndag, og det er veldig kjærkomne minutter å få på håndballbanen, sier Bjarte Myrhol til TV 2 sin håndballpodkast «Kommentatorbua» i en episode som kommer ut mandag kveld.

– Det var skikkelig kamp med fullt trøkk. Og jeg synes det vanligvis er enda tyngre når jeg har vært lenge uten håndball, så jeg er faktisk litt overraska over at den fysiske formen holdt såpass bra. Men jeg tror ikke jeg så ut som noen landslagsspiller utpå der.

Store plager

Myrhol slet mye med smerter i fjor høst og hadde akuttinnleggelser på grunn av tarmproblemer.

Planen var likevel å bli operert etter EM, men da han like før jul måtte haste til sykehus under en ferie med familien på Gran Canaria skjønte landslagskapteinen at strikken var strukket for langt.

Da håndballgutta startet EM-oppkjøringen 2. januar lå Myrhol på operasjonsbordet. 25 centimeter av en plagsom tarm ble fjernet.

– Jeg pissa jo piggtråd i et halvt år uten å ha klamydia, så det er deilig å bli kvitt sånne ting, ler Myrhol, som ikke ble kvitt ubehaget med en gang.

– Hele den første måneden etter operasjonen var det masse ubehag. De to første ukene var ordentlig jævlige, så det var en hard periode, sier Myrhol.

– Etter det har det gått bedre og bedre, og de smertene jeg hadde før operasjonen har gått bort, og det er en befriende følelse. Etterhvert kunne jeg konsentrere meg mer og mer om treningsjobben. Jeg har egentlig vært gjennom en ny oppkjøring.

Snart tilbake

Opptreningen har kostet tid og krefter, men nå får han betalt for alt slitet.

– Jeg har vært smart, men også ligget på «limit». Og fått lov til det hjemmefra. Jeg er så heldig å ha en kone som bare har sagt at nå skal du tenke på dette som en oppkjøring, og så skal jeg ta et ekstra tak her hjemme slik at du kan konsentrerer deg fullt om treninga. Uten det hadde det ikke gått. For det har vært mange og harde økter. Jeg hatt noen «grønne" dager innimellom, i motsetning til tidligere da jeg har trent hardt hver dag, men mange dager har jeg også gått helt i kjeller'n.

– Etter kamp med B-laget til Skjern blir det snart kamp med A-laget?

– Jeg skal være med på lørdag. Det handler om å få så mange minutter på banen som mulig, og det blir vanskelig nok det når men selvsagt ikke er i toppform håndballmessig. Men jeg tar de minuttene jeg får i kamp.