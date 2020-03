Bekymret for TikTok

Den nye funksjonen Family Safety Mode vil gi foreldre mulighet til å kontrollere barnas TikTok-bruk. Med sin egen telefon kan forledre begrense hvor mye tid barnet bruker på appen, hvem som får sende meldinger til barnet og begrense innholdet.

Det kinesiske selskapet forteller at den nye funksjonen er en del av prosjektet deres for å trygge unge på TikTok.

Lettvindt løsning

Kristin Oudmayer er direktør for barns rettigheter i Unicef. Hun mener funksjonen kan sette barns privatliv på prøve.

– Barn har rett til å holde på med litt ting i smug og finne ut av ting på egenhånd, så lenge de ikke skader andre eller setter seg selv i en skadelig situasjon, mener hun.

Hun er også redd funksjonen kan gjøre foreldre mer passive i møte med sosiale medier.

– Det kan være deilig og kjenne på at man kan gå inn og overvåke det som skjer. Men det krever ikke så mye handling fra foreldrenes side. Man kan kanskje bli litt vel avslappet og tilbakelent med den muligheten, sier hun til TV 2.

Oudmeyer mener det er viktig at foreldre engasjerer seg i barnas liv på sosiale medier uten å overvåke.

Dette er TikTok En app for å lage videoklipp, sende meldinger og direktesendinger

1,5 milliarder brukere globalt, 65 prosent av norske barn mellom 9 og 18 år bruker TikTok

Aldersgrensen for å opprette egen bruker er 13 år Kilde: Medietilsynet

– I daglig bruk og i det daglige livet må barn ha lov til å ha kontakt med venner og bekjente uten at foreldre vet hver minste detalj om hva de foretar seg.

Greit å kunne tidsinnstille

Mor Heidi Scharning er positiv til den nye funksjonen.

– Det er jo veldig fint, for disse mediegreiene som er nå er jo 24/7. De skal jo helst være tilgjengelig hele tiden, så det å gå inn og tidsinnstille litt er jo greit det, sier hun til TV 2.

UENIGE: Heidi Scharning er åpen for å laste ned foreldrekontroll. Det vil ikke datter Henriette Scharning (14). Foto: Martin Berg Isaksen

– Er dette en funksjon du kunne lastet ned?

– Det kan nok hende ja, forteller Scharning. Det er ikke den fjorten år gamle datteren Henriette særlig fornøyd med.

– Nei mamma, det trenger du ikke, konstaterer hun.

Bekymret for TikTok

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad er bekymret for den økende bruken av TikTok blant unge. Han tror en slik funksjon kan funke bra i en overgangsperiode.

– Det er bra at vi som foreldre involverer oss i ungenes liv også på sosiale medier. Men her er det viktig at man snakker sammen og ikke minst at når ungene blir eldre at også de får være mer fri og ha sin rett til privatliv.