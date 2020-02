Love Island-Nora (22) mislikte én ting ved modellkarrièren

Finnmarkingen Nora Haukland (22) er nå en av de siste seks gjenværende Love Island-deltakerne, og hun kan sammen med partneren Johannes Klemp (27) potensielt stå igjen som vinneren av Love Island 2020.

For ni måneder siden, før hun hadde den ringeste anelse om at hun skulle reise til Argentina og delta i kjærlighets-reality, befant Nora seg på den andre siden av jordkloden.

22-åringen flyttet til Australia i 2016, og hun bodde der en periode på tre år for å leve ut en drøm hun hadde hatt lenge.

– Hvordan havnet du der?

– Jeg har jo vokst opp veldig langt nord, og jeg har alltid hatt veldig lyst til å prøve å bo i et annet land, bare langt borte, forklarer Nora når TV 2 møter henne like før innspillingen av Love Island startet.

– Jeg er veldig eventyrlysten og spontan av meg, liker å reise og prøve nye ting. Og når man hører om Australia, et vestlig land så langt borte, på den andre siden av jorda ... Det var for å kjenne følelsen av at man er litt fri, og «nå gjør jeg det», utdyper hun.

Modell og eiendomsmegler

Her tok altaværingen en australsk utdannelse som eiendomsmegler – en utdanning som ifølge henne ikke er godkjent i Norge. Hun kombinerte det med ulike modelloppdrag.

– Det har vært kjempegøy! Jeg har stått modell for bikinimerker, klær, smykker og hudpleie, forteller Nora.

Hun kan også smykke seg med å ha vært oppslag på en magasinforside.

– Usunt for meg

Til tross for at Nora sitter igjen med mange positive erfaringer fra tiden i modellyrket, har hun også fått kjenne skyggesiden av det å være avhengig av utseendet for å kunne gjøre en jobb. Det var særlig én ting hun mislikte ved modellkarrièren.

– Det er jo veldig mye kroppspress, og jeg har jo virkelig kjent på at det har vært usunt for meg, begynner hun.

– Jeg tror egentlig det er usunt for mange som er der. Å kjenne på at du ikke må spise dét eller dét, at du alltid er under kontroll, og du føler deg skyldig hvis du spiser for mye av noe, sier hun åpenhjertig.

Likevel har hun ikke utelukket å ta nye modelloppdrag hvis muligheten byr seg.

– Jeg føler kanskje at jeg er på et sted i livet hvor jeg har mer selvtillit rundt den jeg er. Det er jo gøy. Kommer det en mulighet, så kunne det vært moro, men det er ikke noe jeg går og tenker på, sier hun.