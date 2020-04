Benny Christensen er Brooms bilekspert.

Hei Benny. Jeg synes mange av dagens biler omtales som SUV. Nesten uansett. Det gjelder både dere i media og ikke minst bilbransjen selv.

Selv småbiler som knapt kan beskrives som stasjonsvogn eller crossover får SUV-betegnelsen. Noen eksempler jeg har sett er Peugeot 3008,og Suzuki Ignis. Et annet eksempel er Tesla Model X. Er det en SUV? Jeg mener det er misbruk av SUV-navnet og at disse er i en annen kjøretøygruppe.

Skulle derfor vært interessant om du kunne si rundt dette. Om hva er egentlig en SUV?Hilsen Jan Petter

Benny svarer:

Heisann! Dette er et både morsomt og interessant spørsmål. Jeg har da også noen tanker rundt det.

SUV er bilklassen som har vokst mest i mange år. Den har stjålet kunder som tidligere kjøpte sedaner eller stasjonsvogner. Og det er en bilklasse som har vokst i veldig mange retninger. Dermed blir bildet også fort uoversiktig.

Noen mener at for å kunne kalles SUV må bilen bygges på et light truck-chassis og ha et skikkelig firehjulstrekksystem med lavgirserie for å rettferdiggjøre betegnelsen. Det var kanskje slik tidligere.

Men SUV-begrepet har forandret seg siden det oppsto. Kanskje særlig tidlig på 2000-tallet da biler som BMW X5, Volvo XC90, Mercedes ML og Audi Q7 dukket opp. Disse var store, hadde firehjulsdrift, men ikke separat ramme eller lav-gir. De ble likevel omtalt som SUV-er. Det var kanskje da begrepet ble omdefinert.

BMW X1. Er dette en SUV, eller crossover?

Siden kom down-sizingen, med mindre biler bygd på samme "oppskrift", som X3, XC60 og Audi Q5. Disse ble etterhvert enda mindre, til X1, XC40 og Q3. Begrepet flyttes igjen. Nå blir "avstanden" til en såkalt crossover skummelt liten. Noen av de sistnevnte er kanskje mer crossovere enn SUV-er. For hvor går egentlig grensen? Det har jeg ikke noe klart svar på.

På toppen av det hele kommer plutselig coupeene og blander seg inn også. Om en BMW X5 er en SUV – hva da med BMW X6? Det er jo i prinsipp samme bil, men med annen taklinje. Og hva da med Chevrolet Blazer med bakhjulstrekk? Er den ikke en SUV, når en helt lik bil med firehjulsdrift er det?

For å komplisere dette ytterligere har mange bilfabrikanter nye, skalerbare plattformer. Disse kan brukes til mange ulike biler. Både små biler med tohjulsdrift og større og høyere med firehjulsdrift.

Crossover

Jeg mener at biler som for eksempel Volvo V90 CC, Subaru Outback og Audi Allroad, ikke er SUV-er. En høyreist stasjonsvogn med firehjulstrekk og noen offroad-detaljer som bygger på en personbilplattform, mener jeg bør defineres som en crossover. En crossover må vel strengt tatt heller ikke ha firehjulsdrift, slik jeg ser det.

Du nevner Tesla Model X. Den bygger i praksis på Model S, men som en høyere og romsligere variant. Slik jeg definerer den – som slett ikke er noen fasit, men bare tanker fra meg – hører den hjemme som crossover.

Peugeot 3008. Er dette SUV eller MPV?

Peugeot 3008 er for meg mer en flerbruksbil) enn en SUV. Lille Suzuki Ignis putter jeg i crossover-boksen.

SUV-tematikken har antagelig like mange definisjoner som det finnes folk som mener noe om den. Det finnes ikke noe klart svar eller en absolutt fasit. Da gode og ikke fullt så gode unntak finnes alle veier.

Om jeg skal forsøke å oppsummere dette litt enkelt, blir det omtrent slik:

En SUV er en bil som kombinerer en stasjonsvogns muligheter til å frakte passasjerer og bagasje, men som primært bygger på en annen og litt tøffere plattform som ivaretar både gode landeveisegenskaper og som i tillegg har gode, eller i alle fall visse, terrengegenskaper.

Håper dette belyste innspillet ditt!

