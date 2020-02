Tiltalt for å ha drept to – derfor vil han ikke si noe i retten

– Vår oppfatning, blant annet ut fra beviser som norske myndigheter har hentet inn i ettertid, er at det ikke fremstår som realistisk at bevis er plantet av bosniske myndigheter, sier Marit Formo.

– Dere begynte å etterforske saken flere år etter at dobbeltdrapet fant sted. Hvor god kvalitet mener du det er på bevisene deres?

– Vi mener å ha fellende beviser, sier statsadvokaten.

Hun viser til at politiet ikke bare har basert seg på etterforskningsmaterialet fra Bosnia, men at en rekke bevis er innhentet utenfor Bosnia, blant annet elektroniske beslag og vitneforklaringer.

Hovedtyngden av etterforskningen har foregått i Norge men bevis er også innhentet i flere andre europeiske land. Kripos har også kvalitetssikret våpenbevisene i saken.

Kritisk til politiet

Forsvarer Bratlien sier at den frifinnende dommen fra Bosnia vil stå sentralt i saken. Han advarer mot de potensielle farene ved at norsk politi begynte å etterforske dobbeltdrapet mange år etter at de fant sted.

– Norsk politi har i stor grad gjort avhør, og de har en begrenset verdi, gitt at folk ble avhørt så mange år etterpå. Jeg har en god følelse, og jeg tror at vi får et godt resultat i denne saken, sier han.

FORSVARER: Øyvind Bratlien, som forsvarer Zikrija Krkic, tror på frifinnelse. Klienten risikerer lovens strengeste straff. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Zikrija Krkic risikerer 21 års forvaring dersom han blir funnet skyldig. Marit Formo ønsker ikke foreløpig ikke å uttale seg om hun vil be om forvaring.

– Vi har tatt forbehold om forvaring med bakgrunn i denne saken og tiltaltes tidligere historikk, men det må jeg komme tilbake til etter å ha hørt de sakkyndiges forklaringer.