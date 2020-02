Distriktsopprør mot MDG-topper

Miljøpartiet De Grønne (MDG) skal på landsmøtet i april velge ny leder. Partiet går bort fra ordningen med to talspersoner. I innstillingen fra valgkomiteen er stortingsrepresentant Une Bastholm foreslått som leder, mens nasjonal talsperson Arild Hermstad er foreslått som nestleder sammen med byråd i Oslo, Lan Marie Berg.

Voldsom debatt

Dette har skapt en voldsom debatt i partiet. Kritikerne mener det blir helt feil å velge en ledelse i partiet som alle bor og er valgt inn i sine verv fra hovedstaden.

– Jeg ville helst ha hatt en fra bygda i ledelsen av partiet, sier Jon Lurås, som er fylkesleder i Innlandet MDG.

Også Robert Svendsen, som er styremedlem i Nordland MDG og sitter i kommunestyret på Andøya, mener ledelsen blir lite representativ for hele landet.

– Dette er lite strategisk lurt av valgkomiteen. Vi beskyldes for å være et elitistisk Oslo-parti, og denne innstillingen bare bekrefter denne forestillingen, sier han til TV 2.

På partiets interne Facebook-sider raser nå debatten om valgkomiteen innstilling. Denne debatten har også Kriss Rokkan Iversen registrert. Hun er fra Svolvær, bor i Harstad og har vært en av distrikts-kandidatene til nestledervervet, men nådde ikke opp. Hun mener det hadde vært bra for partiet med en nestleder fra utkant-Norge.

– Dette handler om regionalt mangfold og representativitet. Det forundrer derfor ikke at dette har skapt reaksjoner fordi det signaliserer et veivalg, et veivalg jeg er uenig i, sier hun til TV 2.

Hun regner med at det vil komme motkandidater på landsmøtet i partiet, som velger ny ledelse 25 april. Selv avviser hun ikke at hun kan tenke seg å stille som motkandidat.

– Hvis det er et sterkt og bredt ønske i partiet at jeg stiller til valg som nestleder på landsmøtet så vil jeg vurdere det. Det pågår en frisk meningsutveksling i partiet nå og jeg registrerer at mange ønsker seg en motkandidat til nestledervervene, sier Iversen til TV 2.

– Vi har mange sterke profiler i distriktene og det er viktig at ikke velgerne her assosierer partiet med Oslo-gryta. Dette handler om mangfold og troverdighet, sier hun.

Ingen av de som har reagert på innstillingen kritiserer den foreslåtte ledelses-trioen. Alle TV 2 har vært i kontakt med innrømmer at de tre foreslåtte er glimrende representanter for partiet.

Avviser kritikken

– Forslaget er godt nok, men jeg er oppgitt over en ledelse som alle er med i Oslo MDG. Partiet behøver folk i ledelsen fra distriktene, sier Toine Sannes, fiskeripolitisk talskvinne og bosatt i Vesterålen. Hun har også blitt vurdert som nestleder.