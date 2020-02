Et lavtrykk som beveger seg over Danmark tirsdag vil skyve et nedbørsområde mot Sørøst-Norge.

Ytre strøk av Agder, Telemark og Vestfold kan få 20-30 millimeter nedbør.

– Kommer det som snø, betyr det 20-30 centimeter, sier meteorolog Ina Ynnesdal i StormGeo.

Grense ved Oslo

Det er de sørlige delene av Sør-Norge som er mest utsatt. Oslo ligger akkurat på grensen av der meteorologene venter snø.

Om det kommer snø i Oslo-området, vil det komme om ettermiddagen eller om kvelden.

De samme delene av landet kan vente kraftig vind opp i sterk kulings styrke.

– Det blir sterkest vind i området mellom Oksøy fyr og Færder fyr, sier Ynnesdal.

Best i Midt-Norge

Lenger nord på Østlandet og på Vestlandet blir det oppholdsvær, men et ganske skyet værlag.

Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland får mye fint vær på grunn av en høytrykksrygg som preger været i disse områdene. Det ventes ganske frisk vind, særlig i Møre og Romsdal og Trøndelag.

Fra Lofoten til Nordkapp blir det snøbyger i ytre strøk, mens det blir ganske fint vær på Finnmarksvidda og i de østlige delene av Finnmark.

Folk som oppholder seg i fjellet i Sør-Norge kan vente seg en del vind, men lite nedbør.

– Haukeli og Hardangervidda kan få litt snø, men her vil det være lokale forskjeller, sier Ynnesdal.