– Jeg burde sikkert skjemmes litt over det, men det er vanvittig godt da, sier Bård Hoksrud til God morgen Norge.

FrP-politikeren forklarer det store forbruket sitt av brusen Pepsi Max kommer av at han drikker det i stedet for for eksempel kaffe.

– Jeg pleier å si at det er cirka tre liter om dagen, men jeg er redd for at det av og til blir mer, forteller Hoksrud.

Små uvaner blir store utgifter

Frobrukerøkonom, og programleder for programmet «I lomma på Silje», Silje Sandmæl, forteller at hun aldri har tillagt seg vanen om å drikke brus.

Sandmæl sier man må passe seg for vanene man begynner med, for de kan til slutt bli store utgifter.

– I øvelsen hvor jeg viste Hoksrud hvor mye brus han drikker i løpet av ett år og spurte om han var villig til å kjøpe alt for over 60.000 kroner med en gang var selvfølgelig svaret nei, forteller Sandmæl.

Forbrukerøkonomen forteller at små hverdagsskjøp fort blir store utgifter uten at man egentlig tenker over det.

– Jeg tror alle har godt av å regne på de uvanene som man har, og se om det er verdt det, sier Sandmæl til God morgen Norge.

Hoksrud tror ikke han drikker mindre Pepsi Max nå enn før, men nå kjøper han halvannenlitere i stedet for halvliterflasker. Han sparer derfor noen kroner på det.

Stor pins-samling

Det er ikke bare brus FrP-politikeren bruker mye penger på. Hoksrud har også en veldig stor pins-samling. Han tør nesten ikke si akkurat hvor mye han brukte på pins i fjor.

– Det er mye mer enn jeg bruker på brus, forteller politikeren.

Etter møtet med Sandmæl har Hoksrud nå begynt å selge pinsene sine.

– Nå er avtalen at jeg ikke skal kjøpe for mer enn jeg selger for. Og da tenker jeg at jeg går i null, ler Hoksrud.

For Hoksrud er pins en hobby han gledelig bruker penger på. Politikeren må innrømme til Sandmæl at han gikk på en liten pins-smell i helgen.

– Det kom på cirka 30.000 kroner sier han.

Kan spare på forsikring og abonnementer

– Hoksrud, og veldig mange andre, har beløp som går ut av kontoen hver enste måned, også tenker man ikke over hva slags beløp dette er, sier Sandmæl.

Frp-politikeren abonnerte på alle lokalavisene i Norge. Da forbrukerøkonomen skulle hjelpe Hoksrud fikk hun han til å kutte i disse abonnementene.

– Der sparte du 40.000 kroner bare på det, sier Sandmæl.

I tillegg hadde Hoksrud mange av de samme forsikringene.

– Gå en runde og spør leverandørene om du kan få en bedre pris med like gode, om ikke bedre, dekninger, tipser forbrukerøkonomen.

Det er mange som synes denne telefonen kan være ubehagelig å ta, men dette kan man spare flere tusen kroner på.